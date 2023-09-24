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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Второй тайм: 90+'
Хартберг
0'
0:0
55' Не забитый пенальти
Жуль Роберт
63' Желтая карточка
Ланг Кристоф
64' Желтая карточка
Жуль Роберт
67' Желтая карточка
Ibane Bowat
72' Желтая карточка
Йовичич Бранко
90' Желтая карточка
Таловеров Максим
90' Желтая карточка
Хальвахс Юлиан
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
7
Реннер
Рене
9
Любичич
Марин
10
Жуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
ЛАСК
3-4-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

ЛАСК
Хартберг

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
60.9%
8.7%
7 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.82

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.42

Среднее время на гол

82
63

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

62
55

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.38
Хавель Элиас 2 0.25
Цирайс Филипп 2 0.25
Флеккер Флориан 1 0.13
Любичич Марин 1 0.13
Гойгингер Томас 1 0.13
Люкенедер Феликс 1 0.13
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.63
Афдияй Донис 3 0.38
Прокоп Доминик 1 0.13
Christoph Urdl 1 0.13
Диаките Усман 1 0.13
Ланг Кристоф 1 0.13
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 4 0
Хорват Саша 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Хавель Элиас 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 3 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Маркус Шопп 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ibane Bowat 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хартберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
4
ЛАСК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Хартберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
60%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3
Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0

Результаты матчей

ЛАСК
Хартберг

Точный счет

2:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
4 раза 57%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 0:0 8 4 3 1 11 - 5 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 0:0 8 3 3 2 12 - 14 12
6.
Альтах
 2:1 8 3 2 3 9 - 11 11
7.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
8.
Рапид Вена
 7 2 3 2 14 - 8 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 1:2 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Альтах
 2:1 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Рапид Вена
 4 1 2 1 8 - 5 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Хартберг
 0:0 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Аустрия Вена
 1:2 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 2:1 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 1:2 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 4
ЛАСК Хорват Саша 4
ЛАСК Йовичич Бранко 4
Альтах Йегер Лукас 4
Весь список
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