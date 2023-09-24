Тур: 8. Стадион: Райффайзен Арена. Зрители: 10250
0'
0:0
55' Не забитый пенальтиЖуль Роберт
63' Желтая карточкаЛанг Кристоф
64' Желтая карточкаЖуль Роберт
68' Желтая карточкаIbane Bowat
73' Желтая карточкаЙовичич Бранко
89' Желтая карточкаТаловеров Максим
90' Желтая карточкаХальвахс Юлиан
90'+5
Ход матча
55'
0:0
63'
64'
68'
73'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
-
11 Коне МуссаНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
ЛАСК
Хартберг
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.4%
60.9%
8.7%
7 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.82
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.42
Среднее время на гол
82
63
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.43
1.61
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
62
55
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|3
|0.38
|Хавель Элиас
|2
|0.25
|Цирайс Филипп
|2
|0.25
|Флеккер Флориан
|1
|0.13
|Любичич Марин
|1
|0.13
|Гойгингер Томас
|1
|0.13
|Люкенедер Феликс
|1
|0.13
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.63
|Афдияй Донис
|3
|0.38
|Прокоп Доминик
|1
|0.13
|Christoph Urdl
|1
|0.13
|Диаките Усман
|1
|0.13
|Ланг Кристоф
|1
|0.13
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|4
|0
|Хорват Саша
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|3
|0
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Ibane Bowat
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хартберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
4
ЛАСК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Хартберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
60%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3
Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Результаты матчей
ЛАСК
Хартберг
Точный счет
2:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
4 раза 50%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 5
|19
|2.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|7.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 19
|8
|10.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|12.
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|4