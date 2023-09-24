Тур: 8. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
5'
0:1
7'
1:1
23
Йегер
Лукас
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
39 матчей
35.9%
17.9%
46.2%
14 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
68
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.05
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.25
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.25
|Gustavo VI
|1
|0.13
|Нухиу Атдхи
|1
|0.13
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.13
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.5
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.13
|Хандль Йоханнес
|1
|0.13
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|3
|0
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Felix Strauss
|1
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Гуэнуш Хаким
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
2
Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Вена
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 5
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|8.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 19
|8
|10.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|12.
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|4
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|4