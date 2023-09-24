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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Альтах
1:1
Первый тайм: 12'
Аустрия Вена

Ход матча

5'
0:1
Хандль Йоханнес
7'
Фадингер Лукас
1:1
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Вена
3.05
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3.70
3.05
Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
Альтах
3-4-1-2
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

39 матчей

35.9%
17.9%
46.2%
14 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

68
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.25
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.25
Gustavo VI 1 0.13
Нухиу Атдхи 1 0.13
Гебауэр Кристиан 1 0.13
Лукачевич Леонардо 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.5
Гуэнуш Хаким 1 0.13
Хандль Йоханнес 1 0.13
Ранфтль Райнхольд 0 0
Джукич Александар 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 3 0
Mike-Steven Baehre 3 0
Felix Strauss 1 1
Нухиу Атдхи 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Балтакса Матан 2 0
Джукич Александар 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Гуэнуш Хаким 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
2
Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Вена

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 0:0 8 4 3 1 11 - 5 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 0:0 8 3 3 2 12 - 14 12
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
7.
Рапид Вена
 7 2 3 2 14 - 8 9
8.
Альтах
 1:1 8 2 3 3 8 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 1:1 8 1 3 4 6 - 12 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 4 1 2 1 8 - 5 5
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Альтах
 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
7.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Хартберг
 0:0 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Аустрия Вена
 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 1:1 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 4
Вольфсбергер Верачниг Николас 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Вена
3.05
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3.70
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 1:1 Аустрия Вена онлайн

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