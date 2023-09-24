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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5834
Альтах
2:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
5' Гол
Хандль Йоханнес
1:1
7' Гол
Фадингер Лукас
2:1
15' Пенальти
Mike-Steven Baehre
40' Желтая карточка
Галвао Лукас
45' Желтая карточка
Грубер Андреас
45' Желтая карточка
Инголич Сандро
47' Желтая карточка
Гуэнуш Хаким
54' Желтая карточка
Йегер Лукас
70' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
71' Желтая карточка
Фитц Доминик
73' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
80' Желтая карточка
Стоянович Деян
90' Вторая желтая карточка
Нухиу Атдхи
90' Желтая карточка
Фишер Манфред
90' Вторая желтая карточка
Галвао Лукас
90' Красная карточка
Кос Мирко
90'+6
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
Альтах
3-4-1-2
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

39 матчей

35.9%
17.9%
46.2%
14 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

68
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.25
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.25
Gustavo VI 1 0.13
Гебауэр Кристиан 1 0.13
Нухиу Атдхи 1 0.13
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.13
Лукачевич Леонардо 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.5
Гуэнуш Хаким 1 0.13
Хандль Йоханнес 1 0.13
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Йегер Лукас 4 0
Mike-Steven Baehre 4 0
Felix Strauss 1 1
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Балтакса Матан 2 0
Фитц Доминик 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Джукич Александар 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Кос Мирко 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
2
Альтах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
38%
3
50%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
4
31%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Вена

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 1:1 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 8 4 3 1 11 - 5 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
6.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
7.
Рапид Вена
 1:1 8 2 4 2 15 - 9 10
8.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 1:1 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Рапид Вена
 1:1 5 1 3 1 9 - 6 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 1:1 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 1:1 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
ЛАСК Хорват Саша 4
ЛАСК Йовичич Бранко 4
Весь список
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