Тур: 8. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 5834
2:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолХандль Йоханнес
1:1
7' ГолФадингер Лукас
2:1
15' ПенальтиMike-Steven Baehre
40' Желтая карточкаГалвао Лукас
45' Желтая карточкаГрубер Андреас
45' Желтая карточкаИнголич Сандро
47' Желтая карточкаГуэнуш Хаким
54' Желтая карточкаЙегер Лукас
70' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
71' Желтая карточкаФитц Доминик
73' Желтая карточкаНухиу Атдхи
80' Желтая карточкаСтоянович Деян
90' Вторая желтая карточкаНухиу Атдхи
90' Желтая карточкаФишер Манфред
90' Вторая желтая карточкаГалвао Лукас
90' Красная карточкаКос Мирко
90'+6
Ход матча
5'
0:1
7'
15'
40'
45'
45'
47'
54'
71'
73'
80'
90'
90'
90'
90'
23
Йегер
Лукас
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
39 матчей
35.9%
17.9%
46.2%
14 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
68
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.05
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.25
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.25
|Gustavo VI
|1
|0.13
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.13
|Нухиу Атдхи
|1
|0.13
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.13
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.5
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.13
|Хандль Йоханнес
|1
|0.13
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Йегер Лукас
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|4
|0
|Felix Strauss
|1
|1
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Кос Мирко
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
2
Альтах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
38%
3
50%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
4
31%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Вена
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 5
|19
|2.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|7.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 19
|8
|10.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|12.
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|4