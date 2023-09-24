Возмущён теперь судейством и Михаил Галактионов. Нужно попытаться "железнодорожникам" подуспокоиться и сосредоточиться на футболе, а не на негативе.

Пиняев по центральной оси на скорости врывался в чужую штрафную площадку, оббежав Алипа, но своего партнёра по команде подстраховал Караваев, который выбил мяч в аут.

ОПАСНО! После прострела с левого фланга Баринов с пяти метров дважды пробивал по воротам, но отважные защитники "Зенита" поставили два блокшота, причём Эракович отбил игровой снаряд практически с "ленточки". Схватился за голову капитан москвичей после загубленного момента.

Дуглас Сантос в ответной атаке "Зенита" с левого фланга ворвался в штрафную площадку, после чего плотно пробивал по воротам правой ногой, но мяч здесь также попал в соперника.

Угловой с правого фланга подали "железнодорожники", который был заработан стараниями Дзюбы. Но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечь не удалось.

Первый тайм окончен! Зенитовцы пока что ведут в этой игре с минимальным счётом. Отдыхаем...

Миранчук левее центральной оси пошёл вперёд, обыгрался с Дзюбой, который выполнил ответный пас пяткой, но Антон после этого в касание плотно пробил метра на три левее створа ворот.

Михаил Галактионов жестами старается делать определённые подсказки своим подопечным. В такой атмосфере докричаться до футболистов практически нереально.

Угловой на правом фланге сумели заработали "железнодорожники". Подача последовала на ближнюю штангу, откуда в борьбе головой удалось пробить Баринову, но мяч полетел прямо в руки Кержакову.

Вендел в середине поля, казалось, опасно играл высоко поднятой ногой против Миранчука, но, по мнению арбитра, в этом эпизоде не было нарушения правил.

Клаудиньо выполнил навес в район 11-метровой отметки к воротам соперника, откуда в борьбе пробил Изидор, но попытка у него получилась здесь несильной и неточной.

Дзюба метрах в 24 от ворот соперника заработал штрафной удар для своей команды. В спину его толкнул Клаудиньо, хотя теперь и пытается оспаривать свисток арбитра.

Миранчук со штрафного удара выполнил удар над "стенкой", метя в левую "девятку", но мяч просвистел прямо над целью. Кержаков, как показалось, ситуацию контролировал.

Как оказалось, Кержаков перевёл мяч на угловой в предыдущем эпизоде, но проморгал это Владимир Москалёв, а вот на жёлтую карточку для Миранчука за неспортивное поведение главный арбитр не поскупился.

34' Из глубины поля Морозов решил выполнить заброс на левый край чужой штрафной площади, но он оказался абсолютно безадресным.

33' После прострела с правого фланга Баринов в чужой штрафной площади решил убрать соперника на замахе, но сам на вираже с трудом удержал равновесие, так и не сумев нанести удар по воротам питерцев.

32' 61 на 39 - такова на данный момент статистика матча по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Зенита". Хотя в последние минуты мяч чаще находится под контролем "Локомотива".

31' Кассьерра в средней зоне в пылу борьбы отмахнулся и попал в лицо Карпукасу. Владимир Москалёв, после небольших раздумий, полез в карман за жёлтой карточкой.

30' На трибунах стадиона снова оживление, но сейчас оно вызвано тем, что парень сделал предложение своей девушке, а она ответила: "Да!"

29' Карпукас в жёстком чистом подкате выбил мяч из-под ног Вендела в аут. Бразильцу это не понравилось, но Артём протянул сопернику руку в знак примирения.

28' Клаудиньо неприятно поскользнулся получив повреждение без контакта с соперником. Владимир Москалёв вызвал медицинскую помощь для пострадавшего.

27' Фассон выполнял резкий пас на правый фланг чужой штрафной площади на Пиняева, но слишком жёстко это было, так что Сергей банально не имел возможности обработать такой мяч.

26' Команда Сергея Семака продолжает достаточно активно прессинговать на чужой половине поля. "Локомотиву" в таких условиях тяжело даже переходить середину поля, не говоря уже о чём-то большем.