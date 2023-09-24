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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Зенит
1:0
Перерыв
Локомотив Москва
0'
1:0
22' Гол
Кассьерра Матео
29' Желтая карточка
Кассьерра Матео
41' Желтая карточка
Миранчук Антон
1:0. Гол Матео Кассьерры (видео)...

Ход матча

22'
Кассьерра Матео
1:0
29'
Кассьерра Матео
 
41'
 
Миранчук Антон
Прогнозы 167
Зенит 89.2% (149)
X 5.4% (9)
Локомотив Москва 5.4% (9)
0
выиграет Зенит, со счетом 2:0
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Локомотив Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
6
Фернандес
Марио
30
Кассьерра
Матео
10
Изидор
Вильсон
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
9
Пиняев
Сергей
11
Миранчук
Антон
71
Тикнизян
Наир
7
Дзюба
Артём
Зенит
4-3-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Локомотив Москва

26 матчей

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

38 матчей

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.2%
60.5%
5.3%
13 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КPП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.86
1.19

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

0.81
1.09

Среднее время на гол

110
82

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
79

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 8 0.89
Сергеев Иван 3 0.33
Вендел Маркус 2 0.22
Клаудиньо 2 0.22
Мантуан Густаво 1 0.11
Дуглас Сантос 1 0.11
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.33
Дзюба Артём 2 0.22
Миранчук Антон 2 0.22
Изидор Вильсон 2 0.22
Глушенков Максим 1 0.11
Пиняев Сергей 1 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.11
Марадишвили Константин 1 0.11
Погостнов Егор 1 0.11
Самошников Илья 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Дуглас Сантос 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
6
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1
Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0

Результаты матчей

Зенит
Локомотив Москва

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Зенит
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 6 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
12.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
3.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5.
Зенит
 1:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
12.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Зенитовцы пока что ведут в этой игре с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга подали "железнодорожники", который был заработан стараниями Дзюбы. Но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечь не удалось.
  • Опасный момент
    45'
    Дуглас Сантос в ответной атаке "Зенита" с левого фланга ворвался в штрафную площадку, после чего плотно пробивал по воротам правой ногой, но мяч здесь также попал в соперника.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! После прострела с левого фланга Баринов с пяти метров дважды пробивал по воротам, но отважные защитники "Зенита" поставили два блокшота, причём Эракович отбил игровой снаряд практически с "ленточки". Схватился за голову капитан москвичей после загубленного момента.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Пиняев по центральной оси на скорости врывался в чужую штрафную площадку, оббежав Алипа, но своего партнёра по команде подстраховал Караваев, который выбил мяч в аут.
  • Судья
    43'
    Возмущён теперь судейством и Михаил Галактионов. Нужно попытаться "железнодорожникам" подуспокоиться и сосредоточиться на футболе, а не на негативе.
  • Желтая карточка
    42'
    Как оказалось, Кержаков перевёл мяч на угловой в предыдущем эпизоде, но проморгал это Владимир Москалёв, а вот на жёлтую карточку для Миранчука за неспортивное поведение главный арбитр не поскупился.
  • Опасный момент
    41'
    Миранчук со штрафного удара выполнил удар над "стенкой", метя в левую "девятку", но мяч просвистел прямо над целью. Кержаков, как показалось, ситуацию контролировал.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дзюба метрах в 24 от ворот соперника заработал штрафной удар для своей команды. В спину его толкнул Клаудиньо, хотя теперь и пытается оспаривать свисток арбитра.
  • 39'
    Клаудиньо выполнил навес в район 11-метровой отметки к воротам соперника, откуда в борьбе пробил Изидор, но попытка у него получилась здесь несильной и неточной.
  • Судья
    38'
    Вендел в середине поля, казалось, опасно играл высоко поднятой ногой против Миранчука, но, по мнению арбитра, в этом эпизоде не было нарушения правил.
  • Опасный момент
    37'
    Угловой на правом фланге сумели заработали "железнодорожники". Подача последовала на ближнюю штангу, откуда в борьбе головой удалось пробить Баринову, но мяч полетел прямо в руки Кержакову.
  • 36'
    Михаил Галактионов жестами старается делать определённые подсказки своим подопечным. В такой атмосфере докричаться до футболистов практически нереально.
  • 35'
    Миранчук левее центральной оси пошёл вперёд, обыгрался с Дзюбой, который выполнил ответный пас пяткой, но Антон после этого в касание плотно пробил метра на три левее створа ворот.
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    • 34'
      Из глубины поля Морозов решил выполнить заброс на левый край чужой штрафной площади, но он оказался абсолютно безадресным.
    • 33'
      После прострела с правого фланга Баринов в чужой штрафной площади решил убрать соперника на замахе, но сам на вираже с трудом удержал равновесие, так и не сумев нанести удар по воротам питерцев.
    • 32'
      61 на 39 - такова на данный момент статистика матча по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Зенита". Хотя в последние минуты мяч чаще находится под контролем "Локомотива".
    • Желтая карточка
      31'
      Кассьерра в средней зоне в пылу борьбы отмахнулся и попал в лицо Карпукасу. Владимир Москалёв, после небольших раздумий, полез в карман за жёлтой карточкой.
    • 30'
      На трибунах стадиона снова оживление, но сейчас оно вызвано тем, что парень сделал предложение своей девушке, а она ответила: "Да!"
    • 29'
      Карпукас в жёстком чистом подкате выбил мяч из-под ног Вендела в аут. Бразильцу это не понравилось, но Артём протянул сопернику руку в знак примирения.
    • Травма, повреждение
      28'
      Клаудиньо неприятно поскользнулся получив повреждение без контакта с соперником. Владимир Москалёв вызвал медицинскую помощь для пострадавшего.
    • 27'
      Фассон выполнял резкий пас на правый фланг чужой штрафной площади на Пиняева, но слишком жёстко это было, так что Сергей банально не имел возможности обработать такой мяч.
    • 26'
      Команда Сергея Семака продолжает достаточно активно прессинговать на чужой половине поля. "Локомотиву" в таких условиях тяжело даже переходить середину поля, не говоря уже о чём-то большем.
    • 25'
      Очень громко стало на трибунах "Газпром Арене". Местная публика активно празднует локальный успех своих любимцев. Но впереди ещё много игрового времени.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Матео Кассьерра!!!
      С правого фланга Караваев выполнил подачу в центр штрафной площади, где Кассьерра сумел выиграть борьбу на "втором этаже", пробив головой точно в левый нижний угол ворот.
    • 22'
      Букмекеры видят достаточно большим фаворитом матча "Зенит". Питерцы в последние минуты действительно солидно прибавили в темпе, подтверждая свой статус.
    • 21'
      Длинный заброс последовал вперёд на Дзюбу, который решил сбросить мяч назад на Баринова, но последний набрал уже слишком высокую скорость, так что игровой снаряд перелетел через Дмитрия.
    • Угловой
      20'
      Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но не смогли извлечь пользу из этого стандартного положения. Пока что защитники на "Газпром Арене" сильнее нападающих при навесных подачах в штрафную площадку.
    • Судья
      19'
      В штрафной площади "Локомотива" мяч, похоже, попал в руку обороняющемуся, но после выноса мяча вперёд. За такое вряд ли будет назначен пенальти.
    • 18'
      Большими силами перешли сейчас в атаку питерцы. Постепенно игра становится всё более агрессивной. Начали команды активно искать голевые моменты у чужих владений.
    • Угловой
      17'
      Угловой на левом фланге заработал "Локомотив", стараниями Миранчука. Кручёная подача со стандарта последовала во вратарскую площадь, где Кержаков решил не ловить мяч, а просто кулаком отбил игровой снаряд в поле.
    • Фол, нарушение
      16'
      Питерцы на чужой половине поля совершили мелкий фол. Интересно, что это первое нарушение правил, которое зафиксировано в этом поединке.
    • Судья
      15'
      Тикнизян завёлся, высказывая свои претензии к судьям. Владимир Москалёв пока что решил только профилактической беседой призвать разгорячившегося Наира к порядку.
    • Угловой
      14'
      Угловой с левого фланга подали "железнодорожники", но "Зенит" чётко отбился и попытался организовать быструю контратаку, но игроки гостей выбили мяч за боковую линию.
    • Опасный момент
      13'
      В ответной атаке москвичей с левого края прошёл пас в центр на Дзюбу, который сильно пробивал правой ногой с 14 метров, но под выстрел в последний момент успел броситься Алип.
    • 12'
      Венделл врывался правее центральной оси в чужую штрафную площадку, решив обыграться в "стеночку" с Кассьеррой, но ответный пас получился жестковатым, так что Лантратов оказался первым на мяче.
    • Угловой
      11'
      Угловой накоротке разыграли "сине-бело-голубые" на левом фланге, после чего следовал заброс в штрафную площадку, но "Локомотив" снова сумел качественно отзащищаться.
    • Опасный момент
      10'
      С правого фланга теперь Изидор выполнил навес на Кассьерру, который выполнил скидку на дальний край штрафной площади на Дугласа Сантоса, но удар последнего успел блокировать защитник.
    • 9'
      Левым флангом сейчас наконец-то провели первую атаку хозяева, откуда Клаудиньо выполнил навес в район 11-метровой отметки, но там защитники "железнодорожников" были на месте.
    • 8'
      Достаточно активно на первых минутах в прессинге старается действовать Дзюба. Наверняка он особенно заряжен показать свой лучший футбол в противостоянии со своим бывшим клубом.
    • 7'
      "Локомотив" пытается что-то придумывать на чужой половине поля, в то время как у "Зенита" пока что не было ещё ни одного подхода к владениям противника.
    • 6'
      Пиняев с правого фланга на уровне колен выполнил прострельную передачу вдоль ворот противника, но Кержаков уверенно сработал в броске на перехвате, кулаками отбив мяч далеко в поле.
    • 5'
      Атакующую агрессию с первых минут никто демонстрировать не стремится. Побаиваются друг друга соперники, так что будут действовать максимально прагматично, выжидая своих голевых возможностей.
    • 4'
      Москвичам теперь удалось попасоваться немного на своей половине поля, но при попытке развития позиционной атаки мяч бы перехвачен зенитовцами.
    • 3'
      "Железнодорожники" с первых минут решили пойти в агрессивный прессинг на чужой половине поля. Он сейчас принёс результаты - соперники выпустили мяч за боковую линию.
    • 2'
      Очень хорошая атмосфера сегодня на "Газпром Арене". Конечно, аншлаг не собрался, но всё же очень много петербургских любителей футбола решили посетить сегодня стадион.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 41'
      Миранчук Антон получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Кассьерра Матео получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Кассьерра Матео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Зенит
    89.2% (149)
    Ничья
    5.4% (9)
    Локомотив Москва
    5.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.8% (76)
    Меньше
    39.2% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    60.8% (76)
    Нет
    39.2% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    25.1% (42)
    2:0 Зенит
    22.2% (37)
    3:1 Зенит
    12% (20)
    1:0 Зенит
    4.8% (8)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
    3:0 Зенит
    1.8% (3)
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