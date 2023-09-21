Тур: 9. Стадион: Газпром Арена.
Позже
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Зенит
Локомотив Москва
26 матчей
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
38 матчей
50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.2%
60.5%
5.3%
13 побед 23 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.86
1.19
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
0.81
1.09
Среднее время на гол
110
82
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.42
1.13
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
79
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|7
|0.88
|Сергеев Иван
|3
|0.38
|Вендел Маркус
|2
|0.25
|Клаудиньо
|2
|0.25
|Мантуан Густаво
|1
|0.13
|Дуглас Сантос
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|3
|0.38
|Дзюба Артём
|2
|0.25
|Миранчук Антон
|2
|0.25
|Изидор Вильсон
|2
|0.25
|Глушенков Максим
|1
|0.13
|Пиняев Сергей
|1
|0.13
|Баринов Дмитрий
|1
|0.13
|Марадишвили Константин
|1
|0.13
|Погостнов Егор
|1
|0.13
|Самошников Илья
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Кассьерра Матео
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
6
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1
Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0
Результаты матчей
Зенит
Локомотив Москва
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Зенит
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва
Исход игры
Зенит
90.4% (47)
Ничья
5.8% (3)
Локомотив Москва
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
52.17% (24)
Нет
47.83% (22)
Популярный счёт
2:1 Зенит
30.8% (16)
2:0 Зенит
26.9% (14)
1:0 Зенит
9.6% (5)
3:1 Зенит
7.7% (4)
3:0 Зенит
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!