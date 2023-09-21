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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 53
Зенит 90.6% (48)
X 5.7% (3)
Локомотив Москва 3.8% (2)
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Зенит
Ничья
Локомотив Москва
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Зенит
Локомотив Москва

История личных встреч

Зенит
Локомотив Москва

26 матчей

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

38 матчей

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.2%
60.5%
5.3%
13 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КPП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.86
1.19

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

0.81
1.09

Среднее время на гол

110
82

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
79

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 7 0.88
Сергеев Иван 3 0.38
Вендел Маркус 2 0.25
Клаудиньо 2 0.25
Мантуан Густаво 1 0.13
Дуглас Сантос 1 0.13
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.38
Дзюба Артём 2 0.25
Миранчук Антон 2 0.25
Изидор Вильсон 2 0.25
Глушенков Максим 1 0.13
Пиняев Сергей 1 0.13
Баринов Дмитрий 1 0.13
Марадишвили Константин 1 0.13
Погостнов Егор 1 0.13
Самошников Илья 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Дуглас Сантос 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Кассьерра Матео 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
6
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1
Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0

Результаты матчей

Зенит
Локомотив Москва

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Зенит
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 53
    Зенит 90.6% (48)
    X 5.7% (3)
    Локомотив Москва 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
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    Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва

    Исход игры
    Зенит
    90.4% (47)
    Ничья
    5.8% (3)
    Локомотив Москва
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    30.8% (16)
    2:0 Зенит
    26.9% (14)
    1:0 Зенит
    9.6% (5)
    3:1 Зенит
    7.7% (4)
    3:0 Зенит
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Зенит
    Локомотив Москва
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