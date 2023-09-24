Тур: 8. Стадион: Альянц.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' Гол в свои воротаШнегг Давид
1:1
25' ГолПрасс Александр
37' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
86' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
88' Желтая карточкаВютрих Грегори
90' Желтая карточкаКитеишвили Отар
90' Желтая карточкаХирлендер Штефан
90'+14
Ход матча
21'
1:0
25'
1:1
88'
90'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.38
|Кюн Николас
|2
|0.25
|Фалли Маюлу
|2 (1)
|0.25
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.25
|Зайдль Маттиас
|2
|0.25
|Байич Анте
|1
|0.13
|Ауэр Йонас
|1
|0.13
|Морманн Мартин
|1
|0.13
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Грюлль Марко
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.5
|Китеишвили Отар
|2
|0.25
|Саркария Манприт
|2 (1)
|0.25
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.13
|Вютрих Грегори
|1
|0.13
|Газибегович Юсуф
|1
|0.13
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.13
|Хорват Томи
|1
|0.13
|Прасс Александр
|1
|0.13
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Хирлендер Штефан
|2
|0
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Штурм Грац
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Штурм Грац
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
31
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
53
35
26
26
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4