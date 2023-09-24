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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Шнегг Давид
1:1
25' Гол
Прасс Александр
37' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
86' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
88' Желтая карточка
Вютрих Грегори
90' Желтая карточка
Китеишвили Отар
90' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
90'+14
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
28
Освальд
Мориц
34
Заттльбергер
Николас
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.38
Кюн Николас 2 0.25
Фалли Маюлу 2 (1) 0.25
Кверфельд Леопольд 2 0.25
Зайдль Маттиас 2 0.25
Байич Анте 1 0.13
Ауэр Йонас 1 0.13
Морманн Мартин 1 0.13
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Грюлль Марко 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.5
Китеишвили Отар 2 0.25
Саркария Манприт 2 (1) 0.25
Фусейни Мохаммед II 1 0.13
Вютрих Грегори 1 0.13
Газибегович Юсуф 1 0.13
Аффенгрубер Давид 1 0.13
Хорват Томи 1 0.13
Прасс Александр 1 0.13
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Грюлль Марко 1 0
Морманн Мартин 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Зайдль Маттиас 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 5 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 1 1
Хирлендер Штефан 2 0
Вютрих Грегори 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Серрано Хавьер 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Штурм Грац
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Штурм Грац

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 8 4 3 1 11 - 5 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
6.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
7.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 9 10
8.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
ЛАСК Хорват Саша 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Прасс Александр бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Шнегг Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Штурм Грац онлайн

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