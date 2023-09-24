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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Слован Братислава
2:0
Конец матча
Жилина
0'
1:0
42' Гол
Стрелец Давид
2:0
47' Гол
Барсегян Тигран
82' Желтая карточка
Яворчек Доминик
90'+3
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
5
Крижан
Рихард
8
Змрхаль
Яромир
33
Куцка
Юрай
26
Лихи
Филип
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
15
Абубакари
Малик
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
8
Antoin
Essomba
Слован Братислава
4-2-3-1
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Жилина

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
36.1%
8.3%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 17 побед

61 матч

44.3%
29.5%
26.2%
27 побед 18 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.8%
39.3%
27.9%
20 побед 24 ничьи 17 побед

Второй тайм

34.4%
37.7%
27.9%
21 победа 23 ничьи 17 побед

История матчей

С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
С
2:3
С
2:2
С
3:2
С
2:2
С
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
С
6:2
С
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

50
27

Голов в среднем за матч

1.52
0.96

Среднее время на гол

59
93

Всего голов

102
68

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
54
Больше 89%
Меньше 11%
7
48
Больше 79%
Меньше 21%
13
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
18
Больше 30%
Меньше 70%
43
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 0.67
Стрелец Давид 2 0.33
Кашия Гурам 1 0.17
Толич Марко 1 0.17
Абубакари Малик 1 0.17
Марчелли Нино 1 0.17
Вайсс Владимир 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0
Лихи Филип 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 4 0.5
Дурис Давид 3 0.38
Зауэр Марио 2 0.25
Илько Патрик 2 0.25
Antoin Essomba 1 0.13
Копас Адам 1 0.13
Капралик Адриан 1 0.13
Немчик Томаш 1 0.13
Стойчевски Андрей 1 0.13
Eric Bille 1 0.13
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Руснак Матуш 0 0
Samuel Gidi 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 2 0
Кашия Гурам 1 0
Агбо Уче 1 0
Байрич Кенан 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 0
Руснак Матуш 2 0
Яворчек Доминик 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Henry Addo 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Жилина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
11
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Жилина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2
Жилина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3
Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Жилина

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
2
1.5
5
3
1
5
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Жилина
 8 5 0 3 17 - 13 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Слован Братислава
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Спартак Трнава
 2:2 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Ружомберок
 2:2 7 2 3 2 9 - 12 9
9.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
10.
Скалица
 8 2 1 5 7 - 9 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 7 0 1 6 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Ружомберок
 2:2 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Спартак Трнава
 2:2 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
5.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Спартак Трнава
 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 2:2 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Барсегян Тигран сделал результативную передачу.
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