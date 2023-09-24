Тур: 8. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:0
Конец матча
Ход матча
42'
1:0
47'
2:0
82'
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
26
Лихи
Филип
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Слован Братислава
Жилина
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
36.1%
8.3%
20 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 17 побед
61 матч
44.3%
29.5%
26.2%
27 побед 18 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.8%
39.3%
27.9%
20 побед 24 ничьи 17 побед
Второй тайм
34.4%
37.7%
27.9%
21 победа 23 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
1.86
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
50
27
Голов в среднем за матч
1.52
0.96
Среднее время на гол
59
93
Всего голов
102
68
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
54
Больше 89%
Меньше 11%
7
48
Больше 79%
Меньше 21%
13
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
18
Больше 30%
Меньше 70%
43
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4
|0.67
|Стрелец Давид
|2
|0.33
|Кашия Гурам
|1
|0.17
|Толич Марко
|1
|0.17
|Абубакари Малик
|1
|0.17
|Марчелли Нино
|1
|0.17
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|4
|0.5
|Дурис Давид
|3
|0.38
|Зауэр Марио
|2
|0.25
|Илько Патрик
|2
|0.25
|Antoin Essomba
|1
|0.13
|Копас Адам
|1
|0.13
|Капралик Адриан
|1
|0.13
|Немчик Томаш
|1
|0.13
|Стойчевски Андрей
|1
|0.13
|Eric Bille
|1
|0.13
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Яворчек Доминик
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Жилина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
11
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Жилина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2
Жилина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3
Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Жилина
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
42
53
15
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|11.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4