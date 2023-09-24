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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Ростов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 156
Ростов 17.3% (27)
X 33.3% (52)
ЦСКА Москва 49.4% (77)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 1:2
вот так
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Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
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Ростов
ЦСКА Москва

История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.76

Среднее время на гол

79
117

Всего голов

34
14

Голов в среднем за матч

2
0.93

Среднее время на гол

45
96

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

1.59
0.84

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
106

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.38
Голенков Егор 2 0.25
Уткин Даниил 1 0.13
Осипенко Максим 1 0.13
Тугарев Роман 1 0.13
Лангович Андрей 1 0.13
Миронов Алексей 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.63
Чалов Фёдор 5 (4) 0.63
Мухин Максим 2 0.25
Рядно Михаил 1 0.13
Мойзес Роберто 1 0.13
Гайич Милан III 1 0.13
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 3 0
Тугарев Роман 1 1
Акбашев Роман 2 0
Комличенко Николай 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Прохин Данила 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 4 1
Заболотный Антон 2 0
Зделар Саша 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 0 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
9
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1
Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0
Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1

Результаты матчей

Ростов
ЦСКА Москва

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ростов
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
7.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
8.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
12.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
3.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке игрового дня РПЛ нас ждет интересное противостояние двух ярких команд, "Ростова" и ЦСКА Москва. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 156
Ростов 17.3% (27)
X 33.3% (52)
ЦСКА Москва 49.4% (77)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 1:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

Исход игры
Ростов
17.7% (28)
Ничья
32.9% (52)
ЦСКА Москва
49.4% (78)
Тотал 2.5
Больше
50.4% (63)
Меньше
49.6% (62)
Обе команды забьют
Да
84.8% (106)
Нет
15.2% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (43)
1:2 ЦСКА Москва
26.6% (42)
2:1 Ростов
7.6% (12)
0:1 ЦСКА Москва
7% (11)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:2 ЦСКА Москва
3.2% (5)
1:3 ЦСКА Москва
1.3% (2)
1:0 Ростов
1.3% (2)
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