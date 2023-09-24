вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.38
|Голенков Егор
|2
|0.25
|Уткин Даниил
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1
|0.13
|Тугарев Роман
|1
|0.13
|Лангович Андрей
|1
|0.13
|Миронов Алексей
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.63
|Чалов Фёдор
|5 (4)
|0.63
|Мухин Максим
|2
|0.25
|Рядно Михаил
|1
|0.13
|Мойзес Роберто
|1
|0.13
|Гайич Милан III
|1
|0.13
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Тугарев Роман
|1
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|4
|1
|Заболотный Антон
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 3
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4