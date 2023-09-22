Тур: 9. Стадион: Ростов Арена.
Позже
История личных встреч
Ростов
ЦСКА Москва
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.76
Среднее время на гол
79
117
Всего голов
34
14
Голов в среднем за матч
2
0.93
Среднее время на гол
45
96
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
1.59
0.84
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
106
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.38
|Голенков Егор
|2
|0.25
|Уткин Даниил
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1
|0.13
|Тугарев Роман
|1
|0.13
|Лангович Андрей
|1
|0.13
|Миронов Алексей
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.63
|Чалов Фёдор
|5 (4)
|0.63
|Мухин Максим
|2
|0.25
|Рядно Михаил
|1
|0.13
|Мойзес Роберто
|1
|0.13
|Гайич Милан III
|1
|0.13
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Тугарев Роман
|1
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|4
|1
|Заболотный Антон
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
9
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1
Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0
Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
Результаты матчей
Ростов
ЦСКА Москва
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ростов
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
24.1% (13)
Ничья
24.1% (13)
ЦСКА Москва
51.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
38.9% (21)
1:1 Ничья
16.7% (9)
2:1 Ростов
9.3% (5)
2:2 Ничья
5.6% (3)
0:1 ЦСКА Москва
5.6% (3)
0:2 ЦСКА Москва
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!