Тур: 9. Стадион: Краснодар.
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Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краснодар
Урал
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.77
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.86
Среднее время на гол
68
105
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.59
1.3
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.5
|Кордоба Джон
|3
|0.38
|Батчи Жоау
|1
|0.13
|Кайо Панталеао
|1
|0.13
|Ахметов Ильзат
|1
|0.13
|Черников Александр
|1
|0.13
|Кади
|1
|0.13
|Олаcа Лукас
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.25
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.25
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.25
|Бикфалви Эрик
|1
|0.13
|Аюпов Тимур
|1
|0.13
|Юшин Александр
|0
|0
|Гильерме Шеттине
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|3
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Кулаков Денис
|2
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
5
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2
Урал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1
Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0
Результаты матчей
Краснодар
Урал
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Исход игры
Краснодар
91.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Урал
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
44.7% (21)
2:0 Краснодар
25.5% (12)
1:0 Краснодар
10.6% (5)
3:1 Краснодар
8.5% (4)
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