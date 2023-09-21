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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Урал
Прогнозы 47
Краснодар 91.5% (43)
X 4.3% (2)
Урал 4.3% (2)
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Краснодар
Урал

История личных встреч

Краснодар
Урал

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.77

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.86

Среднее время на гол

68
105

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.3

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.5
Кордоба Джон 3 0.38
Батчи Жоау 1 0.13
Кайо Панталеао 1 0.13
Ахметов Ильзат 1 0.13
Черников Александр 1 0.13
Кади 1 0.13
Олаcа Лукас 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.25
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.25
Каштанов Алексей 2 (2) 0.25
Бикфалви Эрик 1 0.13
Аюпов Тимур 1 0.13
Юшин Александр 0 0
Гильерме Шеттине 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 3 0
Черников Александр 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильерме Шеттине 1 1
Кулаков Денис 2 0
Помазун Илья 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Сиссе Ибраима 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
5
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2
Урал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1
Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0

Результаты матчей

Краснодар
Урал

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 47
    Краснодар 91.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Урал 4.3% (2)
    Все прогнозы
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    Краснодар
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    Урал
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    Прогнозы на матч Краснодар - Урал

    Исход игры
    Краснодар
    91.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Урал
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    44.7% (21)
    2:0 Краснодар
    25.5% (12)
    1:0 Краснодар
    10.6% (5)
    3:1 Краснодар
    8.5% (4)
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