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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Перерыв
Институто Кордоба
0'
25' Желтая карточка
Alexis Conelo
45' Желтая карточка
Sebastian Corda
45' Желтая карточка
Gaston Lodico

Ход матча

25'
Alexis Conelo
 
45'
 
Sebastian Corda
Jonathan Bay
45'
 
Sebastian Corda
45'
 
Gaston Lodico
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Институто Кордоба
3.95
2.85
4.70
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
21
Буффарини
Хулио
13
Christian
Baez
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
26
Агилар
Фелипе
29
Braian
Martinez
34
Matias
Gimenez
Rojas
11
Манкуэльо
Федерико
32
Alexis
Conelo
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
14
Nicolas
Linares
32
Matias
Romero1
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
9
Adrian
Martinez
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Институто Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:2
ПБ
1:2
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 3 (1) 0.5
Alexis Conelo 1 0.17
Исла Маурисио 1 0.17
Christian Baez 1 0.17
Ayrton Costa 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 3 0.5
Nicolas Barrientos 1 0.17
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 3 0
Joaquin Laso 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Марконе Иван 1 0
Перес Дамиан 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Рей Родриго 1 0
Alexis Conelo 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Toloza 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 3 0
Juan Franco 2 0
Adrian Martinez 2 0
Gaston Lodico 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Роффо Мануэль 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Институто Кордоба

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
7.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Уракан Тобио Фернандо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Гастон Лодико получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Sebastian Corda получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Джонатан Бэй уходит с поля. Sebastian Corda выходит вместо него
  • 25'
    Alexis Pedro Canelo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Институто Кордоба.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Институто Кордоба
3.95
2.85
4.70
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Индепендьенте Авельянеда
Институто Кордоба
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