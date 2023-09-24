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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 54'
Эстудиантес Ла Плата
0'
18' Желтая карточка
Gaston Benedetti
27' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
44' Желтая карточка
Mauro Menzdez

Ход матча

18'
 
Gaston Benedetti
27'
Феррейра Кристиан I
 
44'
 
Mauro Menzdez
46'
 
Соса Хосе
Javier Urzua
46'
 
Leonardo Godoy
Gaston Benedetti
46'
Ivan Gomez
Феррейра Кристиан I
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
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1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
21
Ваньони
Леонель
13
Сфорца
Хуан
22
Портилльо
Маркос
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
9
Guillermo
May
28
Jorge
Recalde
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
32
Фернандес
Федерико
35
Nicolas
Andres
Fernandez
14
Eros
Mancuso
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
47
Javier
Urzua
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Эстудиантес Ла Плата
3-5-1-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
78.6%
7.1%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:2
ЛП
4:2
КДМЭП
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:2
П
0:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:4
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
КС
1:1
КС
1:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
5:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.31
0.81

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
111

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 1 0.17
Guillermo May 1 0.17
Феррейра Кристиан I 1 0.17
Сфорца Хуан 1 0.17
Агирре Брайан 1 0.17
Ivan Gomez 0 0
Мартино Анджело 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Сордо Рамиро 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 1 0.17
Маньома Алексис 1 0.17
Mauro Menzdez 1 (1) 0.17
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 2 1
Jherson Mosquera 1 1
Jorge Recalde 2 0
Веласкес Виктор 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Ivan Gomez 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Мартино Анджело 1 0
Armando Mendez 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 1 1
Аскасибар Сантьяго 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Eros Mancuso 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Juan Guasone 1 0
Nicolas Palavecino 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 2 3 1 6 - 4 9
5.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
9.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
11.
Тигре
 0:0 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
7.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Тигре
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 0:0 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Mauro Mendez получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Феррейра Кристиан I получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.40
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2.80
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4.80
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