Тур: 6.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаGaston Benedetti
27' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
44' Желтая карточкаMauro Menzdez
0:1
57' ГолСоса Хосе
63' Красная карточкаGuillermo May
75' Желтая карточкаIvan Gomez
90' Желтая карточкаMartiniano Moreno
90'+10
Ход матча
18'
44'
57'
0:1
63'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Axel Atum
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
78.6%
7.1%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.5
Среднее время на гол
57
180
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.31
0.81
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
111
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|1
|0.17
|Guillermo May
|1
|0.17
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.17
|Сфорца Хуан
|1
|0.17
|Агирре Брайан
|1
|0.17
|Ivan Gomez
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Сордо Рамиро
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Хосе
|1
|0.17
|Боселли Мауро
|1
|0.17
|Маньома Алексис
|1
|0.17
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.17
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|2
|1
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Веласкес Виктор
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|1
|1
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
|Martiniano Moreno
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|8.
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4