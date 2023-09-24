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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Сентраль Кордоба СдЕ
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
30' Гол
Luis Miguel Rodriguez
38' Желтая карточка
Масиэль Леандро
2:0
39' Гол
Luis Miguel Rodriguez
44' Желтая карточка
Juan Andres Meli
67' Желтая карточка
Jonathan Beron
2:1
70' Гол
Facundo Echevarria
90'+7
22
Matias
Mansilla
36
Jose
Amado
24
Патиньо
Хуан
29
Gustavo
Canto
15
Lucas
Angelini
44
Brian
Farioli
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
18
Lucas
Emanuel
Gamba
10
Luis
Miguel
Rodriguez
20
Cristhian
Ocampos
22
Cristopher
Fiermarin
15
Lautaro
Tomas
Escalante
6
Гисси
Дилан
13
Esteban
Lucero
26
Dario
Caceres
35
Facundo
Schamine
30
Кастеллани
Гонсало
12
Jonathan
Beron
10
Rodrigo
Bogarin
7
Manuel
Duarte
9
Риос
Андрес
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ2
2:3
КДМЗ2
2:2
С
1:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 3 0.5
Lucas Emanuel Gamba 1 0.17
Brian Farioli 1 0.17
Lucas Angelini 1 0.17
Жордан Федерико 0 0
Mauro Pitton 0 0
Масиэль Леандро 0 0
Cristhian Ocampos 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 2 0.33
Пратто Лукас 2 0.33
Nicolas Fernandez I 1 0.17
Facundo Echevarria 1 0.17
Manuel Duarte 1 0.17
Сото Алексис 0 0
Gaston Togni 0 0
Lautaro Fedele 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 3 0
Mauro Pitton 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Gustavo Canto 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Lucas Angelini 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 2 0
Jonathan Beron 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Пратто Лукас 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Dario Caceres 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

8
5
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
7.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Уракан Тобио Фернандо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Juan Andres Meli получил желтую карточку от судьи
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