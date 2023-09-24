Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
1:0
30' ГолLuis Miguel Rodriguez
38' Желтая карточкаМасиэль Леандро
2:0
39' ГолLuis Miguel Rodriguez
44' Желтая карточкаJuan Andres Meli
67' Желтая карточкаJonathan Beron
2:1
70' ГолFacundo Echevarria
90'+7
Ход матча
30'
38'
39'
44'
67'
70'
36
Jose
Amado
24
Патиньо
Хуан
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 Tomas Ortiz
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.5
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.17
|Brian Farioli
|1
|0.17
|Lucas Angelini
|1
|0.17
|Жордан Федерико
|0
|0
|Mauro Pitton
|0
|0
|Масиэль Леандро
|0
|0
|Cristhian Ocampos
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.33
|Пратто Лукас
|2
|0.33
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.17
|Facundo Echevarria
|1
|0.17
|Manuel Duarte
|1
|0.17
|Сото Алексис
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|3
|0
|Mauro Pitton
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Lucas Angelini
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
8
5
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 2