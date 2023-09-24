Тур: 6.
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
3'
1:0
33
Lucas
Souto
28
Соньора
Алан
21
Мендез
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Уракан
Велес Сарсфилд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.56
Среднее время на гол
77
162
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
0.83
Среднее время на гол
73
108
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.71
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
126
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.83
|Walter Mazzanti
|1
|0.17
|Fabio Pereyra
|1
|0.17
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.17
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|3
|0.5
|Claudio Aquino
|1
|0.17
|Мендез Начо
|1
|0.17
|Ромеро Брайан
|1
|0.17
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|3
|0
|Тобио Фернандо
|1
|1
|Lucas Carrizo
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Federico Fattori
|0
|1
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Santiago Castro
|2
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
|Gianluca Prestianni
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Уракан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1
Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0
Результаты матчей
Уракан
Велес Сарсфилд
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Уракан
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|11.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3