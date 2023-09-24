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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Уракан
1:0
Первый тайм: 16'
Велес Сарсфилд
0'
1:0
3' Гол
Matias Coccaro

Ход матча

3'
Matias Coccaro
1:0
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Велес Сарсфилд
3.80
4.40
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
14
Guillermo
Benitez1
28
Соньора
Алан
5
William
Alarcon
20
Эчеверрия
Родриго
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
13
Matias
Coccaro
1
Gaston
Gomez
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
20
Пиццини
Франсиско
21
Мендез
Начо
6
Yeison
Gordillo
22
Claudio
Aquino
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
Уракан
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Велес Сарсфилд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
КДМЗ6
1:2
КДМЗ6
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
К
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:2
ПА
1:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.56

Среднее время на гол

77
162

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
0.83

Среднее время на гол

73
108

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.71

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
126

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.83
Walter Mazzanti 1 0.17
Fabio Pereyra 1 0.17
Nicolas Cordero 1 (1) 0.17
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 3 0.5
Claudio Aquino 1 0.17
Мендез Начо 1 0.17
Ромеро Брайан 1 0.17
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 3 0
Тобио Фернандо 1 1
Lucas Carrizo 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Federico Fattori 0 1
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 3 0
Хианетти Лаутаро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Santiago Castro 2 0
Claudio Aquino 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Jose Florentin 1 0
Гомес Валентин 1 0
Abiel Osorio 1 0
Gianluca Prestianni 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Уракан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1
Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0

Результаты матчей

Уракан
Велес Сарсфилд

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Уракан
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:0 6 4 0 2 8 - 4 12
2.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 0:1 6 3 0 3 7 - 6 9
7.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:0 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 0:1 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Велес Сарсфилд
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
13.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Г О О О О Л - Матиас Коччаро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Уракан
Ничья
Велес Сарсфилд
3.80
4.40
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9.50
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Уракан
Велес Сарсфилд
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