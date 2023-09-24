Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолMatias Coccaro
23' Желтая карточкаМендез Начо
38' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
45' Желтая карточкаSantiago Castro
45' Желтая карточкаWilliam Alarcon
2:0
47' Гол в свои воротаХианетти Лаутаро
51' Желтая карточкаРомеро Брайан
51' Желтая карточкаMatias Coccaro
51' Желтая карточкаТобио Фернандо
59' Желтая карточкаЭчеверрия Родриго
65' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
3:0
90' ГолЭчеверрия Родриго
90'+8
Ход матча
3'
23'
38'
45'
45'
47'
2:0
51'
51'
51'
90'
33
Lucas
Souto
28
Соньора
Алан
21
Мендез
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Уракан
Велес Сарсфилд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.56
Среднее время на гол
77
162
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
0.83
Среднее время на гол
73
108
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.71
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
126
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.83
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.17
|Walter Mazzanti
|1
|0.17
|Fabio Pereyra
|1
|0.17
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.17
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|3
|0.5
|Claudio Aquino
|1
|0.17
|Мендез Начо
|1
|0.17
|Ромеро Брайан
|1
|0.17
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Lucas Carrizo
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Federico Fattori
|0
|1
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|William Alarcon
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Santiago Castro
|3
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
|Gianluca Prestianni
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Уракан
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1
Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0
Результаты матчей
Уракан
Велес Сарсфилд
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Уракан
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
15
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 2