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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Уракан
3:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1:0
3' Гол
Matias Coccaro
23' Желтая карточка
Мендез Начо
38' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
45' Желтая карточка
Santiago Castro
45' Желтая карточка
William Alarcon
2:0
47' Гол в свои ворота
Хианетти Лаутаро
51' Желтая карточка
Ромеро Брайан
51' Желтая карточка
Matias Coccaro
51' Желтая карточка
Тобио Фернандо
59' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
65' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
3:0
90' Гол
Эчеверрия Родриго
90'+8
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
14
Guillermo
Benitez1
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
5
William
Alarcon
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
13
Matias
Coccaro
1
Gaston
Gomez
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
20
Пиццини
Франсиско
21
Мендез
Начо
6
Yeison
Gordillo
18
Santiago
Castro
22
Claudio
Aquino
9
Ромеро
Брайан
Уракан
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-4-1-1

История личных встреч

Уракан
Велес Сарсфилд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
КДМЗ6
1:2
КДМЗ6
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
К
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:2
ПА
1:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.56

Среднее время на гол

77
162

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
0.83

Среднее время на гол

73
108

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.71

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
126

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.83
Эчеверрия Родриго 1 0.17
Walter Mazzanti 1 0.17
Fabio Pereyra 1 0.17
Nicolas Cordero 1 (1) 0.17
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 3 0.5
Claudio Aquino 1 0.17
Мендез Начо 1 0.17
Ромеро Брайан 1 0.17
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Lucas Carrizo 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Federico Fattori 0 1
Эчеверрия Родриго 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
William Alarcon 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 0
Хианетти Лаутаро 3 0
Santiago Castro 3 0
Гомес Элиас 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Claudio Aquino 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Мендез Начо 1 0
Jose Florentin 1 0
Гомес Валентин 1 0
Abiel Osorio 1 0
Gianluca Prestianni 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Уракан
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1
Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0

Результаты матчей

Уракан
Велес Сарсфилд

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Уракан
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
7.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Уракан Тобио Фернандо 1 2
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