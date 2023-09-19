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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Джохор Дарул Такзим
0:1
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
11' Желтая карточка
Натаниэль Ван
0:1
45' Гол
Silva Marsinio3
74' Желтая карточка
Курумая Синтаро
77' Желтая карточка
Bergson
81' Желтая карточка
Татибанада Кэнто
82' Желтая карточка
Diogo I
90' Желтая карточка
Лоури Шейн
90' Желтая карточка
Шмидт Жоау
90'+6

Ход матча

11'
Натаниэль Ван
 
45'
0:1
Silva Marsinio3
(Секо Тацуки)
67'
Diogo I
Afiq Fazail
 
68'
 
Сегава Юсуке
Silva Marsinio3
68'
 
Дамиан Леандро
Гомис Бафетимби
74'
 
Сасаки Асахи
Ноборидзато Кёхэи
74'
 
Курумая Синтаро
77'
Bergson
 
81'
 
Татибанада Кэнто
82'
Diogo I
 
84'
 
Ямамура Кадзуя
Секо Тацуки
84'
 
Шмидт Жоау
Иенага Акихиро
88'
Syamer Abba
Натаниэль Ван
 
90'
Endrick
La'Vere Corbin-Ong
 
90'
Лоури Шейн
 
90'
 
Шмидт Жоау

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 427 Количество передач 417
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ahmad
Hazmi
2
Matthew
Davies
II
14
Лоури
Шейн
5
Амат
Хорди
22
La'Vere
Corbin-Ong
6
Натаниэль
Ван
4
Afiq
Fazail
20
Муньис
Хуан
42
Айман
Ариф
9
Bergson
37
Heberty
1
Юн
Сун-Рён
13
Ямане
Мики
3
Оминами
Такума
7
Курумая
Синтаро
2
Ноборидзато
Кёхэи
8
Татибанада
Кэнто
16
Секо
Тацуки
41
Иенага
Акихиро
14
Вакисака
Ясуто
23
Silva
Marsinio3
18
Гомис
Бафетимби
Джохор Дарул Такзим
4-3-3
Кавасаки Фронтале
4-2-3-1

История личных встреч

Джохор Дарул Такзим
Кавасаки Фронтале

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:5
ЛЧА
0:0

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
36

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 1 1
Секо Тацуки 0 0

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 1 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Натаниэль Ван 1 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Татибанада Кэнто 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0
Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Сабах 4:0 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан 5:1 Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:7
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2
Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1 Кавасаки Фронтале - Йокогама 3:0 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:0 Кавасаки Фронтале - Тотиги Сити 3:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 2:1

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Кавасаки Фронтале

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Кавасаки Фронтале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Бангкок Гласс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бангкок Гласс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бангкок Гласс
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Кавасаки Фронтале Шмидт Жоау 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Секо Тацуки сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Marcinho бьет в цель!
    • 11'
      Натаниэль Ван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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