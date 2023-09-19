Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаНатаниэль Ван
0:1
45' ГолSilva Marsinio3
74' Желтая карточкаКурумая Синтаро
77' Желтая карточкаBergson
81' Желтая карточкаТатибанада Кэнто
82' Желтая карточкаDiogo I
90' Желтая карточкаЛоури Шейн
90' Желтая карточкаШмидт Жоау
90'+6
Ход матча
11'
45'
0:1
67'
74'
77'
81'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
427 Количество передач 417
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ahmad
Hazmi
14
Лоури
Шейн
20
Муньис
Хуан
42
Айман
Ариф
9
Bergson
37
Heberty
13
Ямане
Мики
16
Секо
Тацуки
- Основной состав
-
33 Ahmad HazmiВратарь
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
-
42 Айман АрифНападающий
-
9 BergsonНападающий
-
37 HebertyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ахмад ЩафикПолузащитник
-
91 Сафари СяхмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
23 Endrick
-
11 Diogo I
-
77 Syamer Abba
-
-
81 Daryl Sham
-
Главный тренер: Эстебан Солари
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ямане МикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
- Защитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
-
30 Сегава ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shin Yamada
-
Главный тренер: Оники Тору
История личных встреч
Джохор Дарул Такзим
Кавасаки Фронтале
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
36
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|1
|1
|Секо Тацуки
|0
|0
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоури Шейн
|1
|0
|Bergson
|1
|0
|Diogo I
|1
|0
|Натаниэль Ван
|1
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Татибанада Кэнто
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0
Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Сабах 4:0 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан 5:1 Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:7
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2
Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1 Кавасаки Фронтале - Йокогама 3:0 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:0 Кавасаки Фронтале - Тотиги Сити 3:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 2:1
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Кавасаки Фронтале
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Кавасаки Фронтале
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Кавасаки Фронтале
|Шмидт Жоау
|1