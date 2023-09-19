Тур: 1.
1:3
Второй тайм: 78'
0'
3' Желтая карточкаКим Ен-Су
0:1
8' Гол в свои воротаИтимори Юн
1:1
17' ГолНисимура Такума
20' Желтая карточкаDong-Yun Jeong
1:2
37' ГолЖерсу Фернандеш
2:2
43' ГолМияичи Рио
Ход матча
3'
8'
0:1
17'
1:1
20'
37'
1:2
43'
2:2
64'
73'
77'
2:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мацубара
Кен
24
Като
Хиджири
25
Юсио
Кайна
17
Иноуэ
Кента
23
Мияичи
Рио
14
Уэнака
Асахи
47
Dong-Min
Kim
17
Ким
Чжун-Юб
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Като ХиджириЗащитник
-
25 Юсио КайнаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Иноуэ КентаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мияичи РиоПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
36 Мураками ЮхиЗащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 ЯнНападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Dong-Min KimЗащитник
- Защитник
-
17 Ким Чжун-ЮбЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ли Тхэ-ХиВратарь
- Защитник
-
13 Кан Юн-КуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Чан Сеон-ХунНападающий
-
44 Ким Гон-ХиНападающий
-
-
27 Bo-Sub Kim
-
10 Hernades
-
25 Min-Seog Kim
-
Главный тренер: Sung-hwan Jo
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мияичи Рио
|1
|1
|Нисимура Такума
|1
|1
|Юсио Кайна
|0
|0
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жерсу Фернандеш
|2
|1
|Чан Сеон-Хун
|1
|0.5
|Hernades
|1
|0.5
|Ким До-Хек
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dong-Yun Jeong
|1
|0
|Ким Ен-Су
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Токио - Йокогама Ф-Маринос 2:3
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1
Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Канвон 1:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 3:2 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сувон Самсунг Блювингс - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Сеул 1:1 Тэджон Ситизен - Инчхон Юнайтед 1:3 Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Кённам 3:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:1
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Инчхон Юнайтед
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Инчхон Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Инчхон Юнайтед
|Жерсу Фернандеш
|2
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Аль-Шарджа
|Бен Арби Мохамед
|1