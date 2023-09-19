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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Йокогама Ф-Маринос
1:3
Второй тайм: 78'
Инчхон Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Ким Ен-Су
0:1
8' Гол в свои ворота
Итимори Юн
1:1
17' Гол
Нисимура Такума
20' Желтая карточка
Dong-Yun Jeong
1:2
37' Гол
Жерсу Фернандеш
2:2
43' Гол
Мияичи Рио
73' Желтая карточка
2:3
77' Гол

Ход матча

3'
 
Ким Ен-Су
8'
0:1
Итимори Юн
17'
Нисимура Такума
1:1
20'
 
Dong-Yun Jeong
37'
1:2
Жерсу Фернандеш
(Ким До-Хек)
43'
Мияичи Рио
(Юсио Кайна)
2:2
61'
 
Hernades
Мугоша Стефан
64'
Ян
Мияичи Рио
 
64'
Мураками Юхи
Мацубара Кен
 
73'
 
77'
2:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Йокогама Ф-Маринос
Ничья
Инчхон Юнайтед
2.38
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4.60
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6.15
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Все Коэффициенты
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
33
Ryotaro
Tsunoda
24
Като
Хиджири
25
Юсио
Кайна
8
Кида
Такуя
17
Иноуэ
Кента
30
Нисимура
Такума
23
Мияичи
Рио
14
Уэнака
Асахи
1
Dong-Heon
Kim
3
Ким
Ен-Су
47
Dong-Min
Kim
20
Делбридж
Харрисон
17
Ким
Чжун-Юб
14
Dong-Yun
Jeong
5
Myeong-Ju
Lee
8
Син
Чжин-Хо
7
Ким
До-Хек
11
Жерсу
Фернандеш
9
Мугоша
Стефан
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Инчхон Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мияичи Рио 1 1
Нисимура Такума 1 1
Юсио Кайна 0 0
Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жерсу Фернандеш 2 1
Чан Сеон-Хун 1 0.5
Hernades 1 0.5
Ким До-Хек 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dong-Yun Jeong 1 0
Ким Ен-Су 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Токио - Йокогама Ф-Маринос 2:3
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1
Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Канвон 1:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 3:2 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сувон Самсунг Блювингс - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Сеул 1:1 Тэджон Ситизен - Инчхон Юнайтед 1:3 Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Кённам 3:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:1

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Инчхон Юнайтед

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Инчхон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кайя
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кайя
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Инчхон Юнайтед
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кайя
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Инчхон Юнайтед Жерсу Фернандеш 2
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Аль-Шарджа Бен Арби Мохамед 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 73'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Мацубара Кен уходит с поля. Мураками Юхи выходит вместо него
  • 64'
    Мияичи Рио уходит с поля. Ян III выходит вместо него
  • 61'
    Мугоша Стефан уходит с поля. Hernandes выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Йокогама Ф-Маринос
    Ничья
    Инчхон Юнайтед
    2.38
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    4.60
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    6.15
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