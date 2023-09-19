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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Йокогама Ф-Маринос
2:4
Конец матча
Инчхон Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Ким Ен-Су
0:1
8' Гол в свои ворота
Итимори Юн
1:1
17' Гол
Нисимура Такума
20' Желтая карточка
Dong-Yun Jeong
1:2
37' Гол
Жерсу Фернандеш
2:2
43' Гол
Мияичи Рио
73' Желтая карточка
Мураками Юхи
2:3
75' Гол
Hernades
2:4
79' Гол
Hernades
90'+6

Ход матча

3'
 
Ким Ен-Су
8'
0:1
Итимори Юн
17'
Нисимура Такума
1:1
20'
 
Dong-Yun Jeong
37'
1:2
Жерсу Фернандеш
(Ким До-Хек)
43'
Мияичи Рио
(Юсио Кайна)
2:2
61'
 
Hernades
Мугоша Стефан
64'
Ян
Мияичи Рио
 
64'
Мураками Юхи
Мацубара Кен
 
65'
Нам Тхэ-Хи
Като Хиджири
 
73'
 
Bo-Sub Kim
Жерсу Фернандеш
73'
 
Мпоку Поль-Жозе
Myeong-Ju Lee
73'
Мураками Юхи
 
75'
2:3
Hernades
(Мпоку Поль-Жозе)
76'
Нагато Кацуя
Юсио Кайна
 
79'
2:4
Hernades
(Мпоку Поль-Жозе)
83'
 
Мун Чжи-Хван
Син Чжин-Хо
83'
 
О Бан-Сок
Ким Ен-Су
84'
Ватанабэ Кота
Кида Такуя
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 581 Количество передач 312
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
33
Ryotaro
Tsunoda
24
Като
Хиджири
25
Юсио
Кайна
8
Кида
Такуя
17
Иноуэ
Кента
30
Нисимура
Такума
23
Мияичи
Рио
14
Уэнака
Асахи
1
Dong-Heon
Kim
3
Ким
Ен-Су
47
Dong-Min
Kim
20
Делбридж
Харрисон
17
Ким
Чжун-Юб
14
Dong-Yun
Jeong
5
Myeong-Ju
Lee
8
Син
Чжин-Хо
7
Ким
До-Хек
11
Жерсу
Фернандеш
9
Мугоша
Стефан
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Инчхон Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мияичи Рио 1 1
Нисимура Такума 1 1
Юсио Кайна 0 0
Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 3 1.5
Жерсу Фернандеш 2 1
Чан Сеон-Хун 1 0.5
Мпоку Поль-Жозе 0 0
Ким До-Хек 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мураками Юхи 1 0
Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dong-Yun Jeong 1 0
Ким Ен-Су 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Токио - Йокогама Ф-Маринос 2:3
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1
Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Канвон 1:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 3:2 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сувон Самсунг Блювингс - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Сеул 1:1 Тэджон Ситизен - Инчхон Юнайтед 1:3 Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Кённам 3:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:1

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Инчхон Юнайтед

Точный счет

2:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Инчхон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Инчхон Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Кайя
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Кавасаки Фронтале Шмидт Жоау 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Мугоша Стефан уходит с поля. Hernandes выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Юсио Кайна сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Мияичи Рио бьет в цель!
    • 37'
      Ким До-Хек сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Жерсу Фернандеш бьет в цель!
    • 20'
      Dong-Yun Jeong получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Нисимура Такума бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Итимори Юн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 3'
      Yeon-Su Kim получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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