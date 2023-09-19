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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Кайя
1:3
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
23' Желтая карточка
Long Song
30' Желтая карточка
Abou Sy
55' Желтая карточка
Wenneng Xie
0:1
63' Пенальти
Мойсес Лима
0:2
71' Гол
Matheus Pato
1:2
79' Гол
Гайосо Хавьер
82' Желтая карточка
Arnel Amita
90' Желтая карточка
Жадсон II
1:3
90' Гол
Кризан
90'+8

Ход матча

23'
 
Long Song
30'
Abou Sy
 
46'
Гайосо Хавьер
Abou Sy
 
55'
 
Wenneng Xie
58'
 
Chi Zhang
Wenneng Xie
58'
 
Abdurasul Abudulam
Цзи Сян
63'
0:1
Мойсес Лима
65'
Mark Swainston
Marwin Angeles
 
65'
Arnel Amita
Jesus Melliza
 
71'
0:2
Matheus Pato
79'
Гайосо Хавьер
(Ricardo Sendra)
1:2
82'
Arnel Amita
 
90'
 
Mijiti Maiwulang
Long Song
90'
 
Hailong Li
Fernandinho V
90'
 
Жадсон II
90'
1:3
Кризан
(Мойсес Лима)
90'
Camelo Tacusalme
Рота Симоне
 
90'
Eric Giganto
Diano Mar
 
91'
 
Jinghang Hu
Matheus Pato

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 251 Количество передач 328
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
1
Каммераад
Куинси
12
Diano
Mar
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
22
Fitch
Arboleda
8
Marwin
Angeles
16
Бас
Юстин
21
Ricardo
Sendra
13
Jesus
Melliza
77
Abou
Sy
20
Daizo
Horikoshi
18
Rongze
Han
2
Lei
Tong
4
Жадсон
II
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
32
Fernandinho
V
37
Цзи
Сян
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
38
Wenneng
Xie
8
Matheus
Pato
Кайя
4-3-3
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 1 1
Ricardo Sendra 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойсес Лима 1 (1) 1
Кризан 1 1
Matheus Pato 1 1

Карточки

Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abou Sy 1 0
Arnel Amita 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Wenneng Xie 1 0

Результаты матчей

Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кайя
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1
Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0 Кайя - Сталлион Лагуна 3:0 Кайя - Махарлика 4:1 Кайя - Мендиола 6:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0

Результаты матчей

Кайя
Шаньдун Тайшань

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кайя
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Инчхон Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Кайя
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Кавасаки Фронтале Шмидт Жоау 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Abou Sy получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Сон Лон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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