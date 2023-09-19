Тур: 1.
1:3
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаLong Song
30' Желтая карточкаAbou Sy
55' Желтая карточкаWenneng Xie
0:1
63' ПенальтиМойсес Лима
0:2
71' ГолMatheus Pato
1:2
79' ГолГайосо Хавьер
82' Желтая карточкаArnel Amita
90' Желтая карточкаЖадсон II
1:3
90' ГолКризан
90'+8
Ход матча
23'
30'
46'
55'
58'
63'
0:1
71'
0:2
79'
1:2
82'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
251 Количество передач 328
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
12
Diano
Mar
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
16
Бас
Юстин
77
Abou
Sy
18
Rongze
Han
2
Lei
Tong
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
37
Цзи
Сян
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
38
Wenneng
Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Diano MarЗащитник
-
44 Audie MenziЗащитник
-
23 Рота СимонеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бас ЮстинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Abou SyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Arnel Amita
-
17 Robert Lopez
-
31 Nathan Bata
-
-
-
-
Главный тренер: Colum Curtis
- Основной состав
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
- Защитник
-
31 Jianfei ZhaoЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Hailong LiЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
-
45 Zeshi Chen
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
Бомбардиры внутри турнира
Кайя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайосо Хавьер
|1
|1
|Ricardo Sendra
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мойсес Лима
|1 (1)
|1
|Кризан
|1
|1
|Matheus Pato
|1
|1
Карточки
Кайя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abou Sy
|1
|0
|Arnel Amita
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Long Song
|1
|0
|Жадсон II
|1
|0
|Wenneng Xie
|1
|0
Результаты матчей
Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кайя
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1
Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0 Кайя - Сталлион Лагуна 3:0 Кайя - Махарлика 4:1 Кайя - Мендиола 6:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0
Результаты матчей
Кайя
Шаньдун Тайшань
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кайя
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Кавасаки Фронтале
|Шмидт Жоау
|1