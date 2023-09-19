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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Персеполис
0:0
Перерыв
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
18' Желтая карточка
Сарлак Милад
45' Желтая карточка
Брозович Марсело

Ход матча

8'
Захеди Шахаб
Тораби Мехди
 
18'
Сарлак Милад
 
45'
 
Брозович Марсело

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 136
Персеполис 7.4% (10)
X 8.8% (12)
Аль-Наср Эр-Рияд 83.8% (114)
0
выиграет Персеполис, со счетом 2:1
да
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Персеполис
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
7.44
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4.70
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1.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейранванд
Алиреза
11
Эсмаилифар
Даниал
6
Канаани
Хоссейн
8
Пурлиганджи
Мортеза
4
Немати
Али
10
Сарлак
Милад
21
Садеги
Саид
19
Амири
Вахид
5
Масуд
Риги
9
Тораби
Мехди
77
Омри
Мохаммад
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
5
Аль-Амри
Абдулела
27
Лапорт
Эмерик
24
Кассем
Мохаммед
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
Персеполис
4-1-4-1
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
360

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 2 1
Брозович Марсело 1 0.5
Аль-Ганам Султан 1 0.5

Карточки

Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарлак Милад 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0
Эстеглал - Персеполис 1:2 Сорхпоошан Пакдашт - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0 Мес Керман - Персеполис 1:3 Персеполис - Малаван 3:0 Мес Рафсанжан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сепахан 0:1 Тракторсази - Персеполис 2:3 Персеполис - Нафт Масджид-Солейман 3:0 Сепахан - Персеполис 2:4 Персеполис - Сорхпоошан Пакдашт 0:1 Санат Нафт - Персеполис 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0

Результаты матчей

Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Персеполис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Персеполис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Персеполис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! На голы команды пока что не наиграли. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Брозович на чужой половине поля потерял мяч, после чего нагло врезал по ноге сопернику, за что немедленно получил жёлтую карточку.
  • Судья
    45'
    Отавио забросил мяч в штрафную площадь на Роналду, который упал в борьбе с защитником и требовал пенальти, но арбитр проигнорировал его апелляции.
  • 45'
    Мане с правого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, которая получилась слишком сильной, так что мяч просто ушёл за лицевую линию поля.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Бейранванд не отчаивается и продолжает тянут время уже на легальных основаниях. Держал он мяч у себя в ногах до тех пор, пока один из соперников не подошёл и не заставил вратаря взять игровой снаряд в руки.
  • Судья
    43'
    Бейранванд получил уже устное предупреждение от арбитра за затяжку времени. Вратарь "Персеполиса" слишком долго готовится к вводу мяча ударом от ворот.
  • 42'
    Брозович отдал точный пас на правый край штрафной площади на Мане, который простреливал на дальнюю штангу на Роналду, но португальский голеадор немного не успел на замыкание.
  • Офсайд
    41'
    Немати не уследил сейчас за высокой защитной линией "Аль-Насра", оказавшись в положении "вне игры". На него мяч сейчас забрасывал вратарь Бейранванд.
  • 40'
    За кромкой поля игроки сейчас пытаются расходиться, не торопясь возвращаться в игру. Канаани что-то с улыбкой сказал Роналду, но Криштиану сейчас явно не до шуток с соперником.
  • 39'
    Всё нормально с пострадавшими парнями, которым оказали медицинскую помощь. Они уже на ногах, но слегка прихрамывают.
  • Травма, повреждение
    38'
    Роналду после стыка с Канаани получил повреждение. Самому защитнику "Персеполиса" также требуется медицинская помощь.
  • Офсайд
    36'
    ГО-О-ОЛ забивает "Аль-Наср", но взятие ворот отменено! Роналду сбросил мяч под удар Отавио, находившись в очевидном положении "вне игры".
  • Опасный момент
    35'
    Аут на левом фланге заработали хозяева, после резкого вбрасывания которого Захеди ворвался в штрафную площадку, но вместо удара прострелил на дальнюю штангу, а там никого из партнёров по команде не было и близко.
  • Офсайд
    34'
    Длинный заброс по левому флангу следовал на Захеди в стремлении таким образом начать контратаку, но Шахаб поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".
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    • 33'
      Достаточно высоко начали прессинговать игроки "Аль-Насра" соперников. В таких условиях тегеранцам будет непросто выходить на чужую половину поля.
    • 32'
      Правым флангом вышли в контратаку хозяева, где пытались действовать через короткий пас, но такой замысел привёл к скорой потере мяча.
    • Фол, нарушение
      31'
      Отбились тегеранцы после очередной подачи стандартного положения у своих ворот. Вскоре после этого игроки "Аль-Насра" нарушили правила на чужой половине поля.
    • Угловой
      30'
      После прострельной передачи с левого фланга в штрафной площади "Персеполиса" возникла небольшая паника, но мяч всё же был вынесен хотя бы на угловой.
    • Травма, повреждение
      29'
      Гариб после рядового игрового единоборства в средней зоне получил небольшое повреждение, но ничего серьёзного - арбитру даже не пришлось вызывать на поле медиков.
    • 28'
      Гариб снова опростоволосился, решив пробить с лёту с левого края штрафной площади, после заброса от Мане, однако снова Абдуррахман махнул ногой мимо мяча.
    • Угловой
      27'
      Ничего особо опасного не произошло после подачи углового в исполнении "Аль-Насра". Но подбор остаётся за эр-риядцами, так что будет атака вторым темпом.
    • Видеоповтор
      26'
      Вместо углового гости требовали назначения пенальти. Видеоассистенты главного арбитра перепроверили эпизод, увидев, что мяч задел локоть Немати, но рука там была прижата к корпусу, так что на пенальти эпизод всё-таки не тянет.
    • Опасный момент
      25'
      Аль-Ганам вошёл на правый край штрафной площади соперника и пробивал с левой ноги в дальний угол ворот, но мяч задел защитника, после чего Бейранванд в броске перевёл мяч на угловой.
    • 24'
      Мане забрасывал мяч на правый край штрафной площади на Роналду, но Пурлиганджи головой дотянулся до мяча отбив игровой снаряд в поле.
    • Офсайд
      23'
      Амири открылся в свободной зоне на левом фланге атаки "Персеполиса", но заброс в эту зону застал его в положении "вне игры".
    • Фол, нарушение
      22'
      Садеги на правом фланге в глубине поля ловко убрал мяч от Брозовича, за что получил болезненный удар по ногам. Арбитр решил, что на жёлтую карточку данный эпизод не тянет.
    • Опасный момент
      21'
      ОПАСНО! Аль-Ганам подкараулил отскок на правом краю чужой штрафной площади и головой выполнил скидку на Роналду, который пробивал головой практически с линии вратарской площади, но Бейранванд в прыжке сумел поймать мяч. Капитан "Аль-Насра" раздосадован.
    • 20'
      Захеди забросил мяч на правый фланг, где Садеги не добежал до игрового снаряда. Шахаб высказывает претензии партнёру по команде.
    • Желтая карточка
      19'
      Сарлак вот также оступился в глубине поля. Благо, обошлось без травмы, но мяч ему пришлось останавливать рукой, за что парень получил жёлтую карточку.
    • 18'
      По всему видно, что стандартный большевой тотал в этом матче пробит не будет. На таком тяжёлом газоне комбинировать с обострением практически невозможно.
    • 17'
      Аль-Ганам снова по правому флангу обострил игру, прострелив в штрафную площадку, но кое-как ситуацию разрядить удалось защитникам "Аль-Насра".
    • 16'
      Тренеры обеих команд максимально активно себя ведут, давая подсказки подопечным. Это несложно, учитывая, что болельщиков на трибунах вообще нет.
    • 15'
      Пасуются теперь хозяева на своей половине поля. "Аль-Наср" не особо стремиться играть в высоком прессинге, просто наблюдая за перепасовками оппонентов.
    • 13'
      Огрызнулись контратакой левым краем футболисты "Персеполиса", но подача в штрафную площадку оказалась безадресной, так что получился подарок для аль-Акиди.
    • 12'
      Снова правым флангом атаковали саудовцы, пошла подача на дальний край штрафной площади на Гариба, который намеревался пробить с лёту, но махнул ногой мимо мяча.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Аль-Ганам подключился к атаке гостей и прострелил вдоль ворот на средней высоте. Мане носком коснулся мяча, но всё же не смог переправить его в ворота.
    • 10'
      Букмекеры видят "Аль-Наср" достаточно большим фаворитом этого матча, но мы пока что не увидели ни одного подхода к воротам Бейранванда со стороны эр-риядцев.
    • Замена
      9'
      Вынужденная замена в составе "Персеполиса": вместо травмированного Мехди Тораби на поле вышел Шабаб Захеди.
    • Травма, повреждение
      8'
      Носилки вынесли на поле, чтобы эвакуировать за пределы поля Тораби, так как парень попросту не может наступить на правую ногу.
    • Травма, повреждение
      7'
      Ненадолго хватило Тораби после заморозки ноги, так что он снова оказался на газоне, держась за правую стопу. Нужна замена парню.
    • 6'
      Правым флангом провели атаку тегеранцы, заработав для себя аут. Далёкое вбрасывание последовало в штрафную площадку, но защитники "Аль-Насра отбились.
    • Травма, повреждение
      5'
      Тораби получил повреждение в одном, оступившись на газоне. Очевидно, что газон очень тяжёлый и неровный, так что травмироваться здесь можно даже без контакта с соперником.
    • 4'
      Проблемой также является тот факт, что нет болельщиков на трибунах. Дисквалифицирован стадион "Персеполиса", так что местной команде в международных соревнованиях приходится играть без поддержки.
    • 3'
      Визуально кажется, что поле на стадионе в Тегеране достаточно тяжёлое, так что это также будет создавать определённые неудобства футболистам. В интенсивный футбол на таком стадионе не поиграешь.
    • 2'
      Встреча началась в достаточно спокойном ритме. Никто не стремится форсировать события с первых минут - надо присмотреться сначала друг к другу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Брозович Марсело получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Сарлак Милад получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Тораби Мехди уходит с поля. Захеди Шахаб выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Персеполис
    7.3% (10)
    Ничья
    8.8% (12)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    83.9% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (69)
    Меньше
    42.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (77)
    Нет
    36.36% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    35.8% (49)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.9% (19)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.1% (18)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.2% (14)
    1:1 Ничья
    7.3% (10)
    1:0 Персеполис
    2.9% (4)
    2:1 Персеполис
    1.5% (2)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
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