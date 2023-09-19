Бейранванд не отчаивается и продолжает тянут время уже на легальных основаниях. Держал он мяч у себя в ногах до тех пор, пока один из соперников не подошёл и не заставил вратаря взять игровой снаряд в руки.

Мане с правого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, которая получилась слишком сильной, так что мяч просто ушёл за лицевую линию поля.

Отавио забросил мяч в штрафную площадь на Роналду, который упал в борьбе с защитником и требовал пенальти, но арбитр проигнорировал его апелляции.

Брозович на чужой половине поля потерял мяч, после чего нагло врезал по ноге сопернику, за что немедленно получил жёлтую карточку.

Первый тайм окончен! На голы команды пока что не наиграли. Отдыхаем...

42' Брозович отдал точный пас на правый край штрафной площади на Мане, который простреливал на дальнюю штангу на Роналду, но португальский голеадор немного не успел на замыкание.

41' Немати не уследил сейчас за высокой защитной линией "Аль-Насра", оказавшись в положении "вне игры". На него мяч сейчас забрасывал вратарь Бейранванд.

40' За кромкой поля игроки сейчас пытаются расходиться, не торопясь возвращаться в игру. Канаани что-то с улыбкой сказал Роналду, но Криштиану сейчас явно не до шуток с соперником.

39' Всё нормально с пострадавшими парнями, которым оказали медицинскую помощь. Они уже на ногах, но слегка прихрамывают.

38' Роналду после стыка с Канаани получил повреждение. Самому защитнику "Персеполиса" также требуется медицинская помощь.

36' ГО-О-ОЛ забивает "Аль-Наср", но взятие ворот отменено! Роналду сбросил мяч под удар Отавио, находившись в очевидном положении "вне игры".

35' Аут на левом фланге заработали хозяева, после резкого вбрасывания которого Захеди ворвался в штрафную площадку, но вместо удара прострелил на дальнюю штангу, а там никого из партнёров по команде не было и близко.