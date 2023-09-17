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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Персеполис
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 49
Персеполис 10.2% (5)
X 16.3% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд 73.5% (36)
Все прогнозы

История личных встреч

Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
360

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 2 2
Брозович Марсело 1 1
Аль-Ганам Султан 1 1

Карточки

Результаты матчей

Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0
Эстеглал - Персеполис 1:2 Сорхпоошан Пакдашт - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0 Мес Керман - Персеполис 1:3 Персеполис - Малаван 3:0 Мес Рафсанжан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сепахан 0:1 Тракторсази - Персеполис 2:3 Персеполис - Нафт Масджид-Солейман 3:0 Сепахан - Персеполис 2:4 Персеполис - Сорхпоошан Пакдашт 0:1 Санат Нафт - Персеполис 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0

Результаты матчей

Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Аль-Шарджа Luan Pereira 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Персеполис 10.2% (5)
    X 16.3% (8)
    Аль-Наср Эр-Рияд 73.5% (36)
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    Прогнозы на матч Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Персеполис
    10.2% (5)
    Ничья
    16.3% (8)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    73.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    32.7% (16)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.3% (7)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    1:0 Персеполис
    6.1% (3)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.1% (2)
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