Тур: 1.
3:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолАдам Мартин
40' Желтая карточкаChanapach Buaphan
1:1
41' ГолРяхан Стиварт
67' Желтая карточкаЧжон Сын-Хен
2:1
73' ГолАдам Мартин
3:1
78' ГолАдам Мартин
90'+5
Ход матча
28'
1:0
41'
1:1
46'
67'
73'
2:1
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
723 Количество передач 386
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
27
Ли
Чхон-Ен
14
Ли
Дон-Ген
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
- Защитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ким Мин-ХёкПолузащитник
-
16 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thongchai Sukkoki
История личных встреч
Ульсан Хёндэ
Бангкок Гласс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|3
|3
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Эсака Атару
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Бангкок Гласс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|3
|1.5
|Ряхан Стиварт
|1
|0.5
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Сын-Хен
|1
|0
Бангкок Гласс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chanapach Buaphan
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Гласс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Гласс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0
Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 3:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 5:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 3:3 Чоннам Дрэгонс - Ульсан Хёндэ 1:2 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Сеул 3:2
Бангкок Гласс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2
Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:3 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 1:0 Бангкок Гласс - Прачуап 2:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Гласс 3:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2 Полис Теро - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Чианграй Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Бангкок Гласс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Бангкок Гласс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Кавасаки Фронтале
|Шмидт Жоау
|1