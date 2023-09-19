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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Ульсан Хёндэ
3:1
Конец матча
Бангкок Гласс
0'
1:0
28' Гол
Адам Мартин
40' Желтая карточка
Chanapach Buaphan
1:1
41' Гол
Ряхан Стиварт
67' Желтая карточка
Чжон Сын-Хен
2:1
73' Гол
Адам Мартин
3:1
78' Гол
Адам Мартин
90'+5

Ход матча

28'
Адам Мартин
(Ли Дон-Ген)
1:0
40'
 
Chanapach Buaphan
41'
1:1
Ряхан Стиварт
46'
 
Surachart Sareepim
Ряхан Стиварт
46'
 
Apisit Sorada
Chaowat Weerachart
46'
Ким Ки-Хи
Ким Ён Гвон
 
63'
Ким Мин-Хёк
Боянич Дарьян
 
63'
Эсака Атару
Ли Дон-Ген
 
63'
Людвигсон Густав
Ли Чхон-Ен
 
67'
Чжон Сын-Хен
 
73'
Адам Мартин
(Эсака Атару)
2:1
78'
Адам Мартин
(Казаишвили Валерий)
3:1
83'
 
Patrik Gustavsson
Теерасил Дангда
90'
See-Young Jang
Ли Мен-Чжэ
 
90'
 
Chenrop Samphaodi
Юен Сарач

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 723 Количество передач 386
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
23
Тхэ-Хван
Ким
II
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
8
Боянич
Дарьян
27
Ли
Чхон-Ен
14
Ли
Дон-Ген
10
Казаишвили
Валерий
9
Адам
Мартин
1
Будпром
Чатчай
16
Jakkaphan
Praisuwan
55
Chanapach
Buaphan
3
Shinnaphat
Lee-Oh
24
Ряхан
Стиварт
14
Альварес
Фредди
6
Юен
Сарач
4
Chaowat
Weerachart
36
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
11
Сергеев
Игорь
10
Теерасил
Дангда
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1
Бангкок Гласс
3-5-2

История личных встреч

Ульсан Хёндэ
Бангкок Гласс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 3 3
Казаишвили Валерий 0 0
Эсака Атару 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 3 1.5
Ряхан Стиварт 1 0.5

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Сын-Хен 1 0
Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chanapach Buaphan 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Гласс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Гласс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0
Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 3:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 5:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 3:3 Чоннам Дрэгонс - Ульсан Хёндэ 1:2 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Сеул 3:2
Бангкок Гласс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2
Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:3 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 1:0 Бангкок Гласс - Прачуап 2:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Гласс 3:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2 Полис Теро - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Чианграй Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Бангкок Гласс

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Бангкок Гласс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Бангкок Гласс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бангкок Гласс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бангкок Гласс
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Кавасаки Фронтале Шмидт Жоау 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Ряхан Стиварт бьет в цель!
    • 40'
      Chanapach Buaphan получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Ли Дон-Ген сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Адам Мартин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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