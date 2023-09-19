Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаИбрахим Бамба
90' Желтая карточкаСемеду Рубен
90' Желтая карточкаAbdulaziz Hassan
90' Желтая карточкаГогуа Седрик
90'+6
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
253 Количество передач 628
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
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1.50 Победа «Аль-Духаиль»
-
27
Гогуа
Седрик
12
Себаи
Сенин
35
Семеду
Рубен
33
Мун-Хван
Ким
23
Модибо
Ассим
11
Али
Алмоез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Себаи СенинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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-
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Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Семеду РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мун-Хван КимПолузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Али АлмоезПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эллеси ШехабВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
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21 Fares Said
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-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Истиклол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гогуа Седрик
|1
|0
Аль-Духаиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Рубен
|1
|0
|Ибрахим Бамба
|1
|0
|Abdulaziz Hassan
|1
|0
Результаты последних матчей
Истиклол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0
Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1 Истиклол - Файзканд 2:1 Худжанд - Истиклол 0:4 Факел - Истиклол 3:0
Аль-Духаиль
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2
Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Аль-Духаиль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 1:1 Аль-Духаиль - Аль-Мархия 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Ахли Доха 2:1 Аль-Вакра - Аль-Духаиль 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|1