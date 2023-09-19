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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Истиклол
0:0
Конец матча
Аль-Духаиль
0'
53' Желтая карточка
Ибрахим Бамба
90' Желтая карточка
Семеду Рубен
90' Желтая карточка
Abdulaziz Hassan
90' Желтая карточка
Гогуа Седрик
90'+6

Ход матча

53'
 
Ибрахим Бамба
67'
 
Лихаджи Исаак
Мохаммед Исмаиль
84'
 
Abdulaziz Hassan
Муса Мохамед
90'
Курбонов Содикджон
Панджшанбе Эхсони
 
90'
Мабатшоев Шервони
Камолов Амадони
 
90'
 
Семеду Рубен
90'
 
Abdulaziz Hassan
90'
Гогуа Седрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 253 Количество передач 628
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ятимов
Рустам
33
Новоселец
Иван
27
Гогуа
Седрик
4
Картащян
Артур
21
Romish
Dzhalilov
3
Давлатмир
Табрези
8
Беганович
Дженис
17
Панджшанбе
Эхсони
10
Джалилов
Алишер
12
Себаи
Сенин
13
Камолов
Амадони
1
Закария
Салах
2
Муса
Мохамед
II
35
Семеду
Рубен
4
Айман
Юсеф
18
Аль-Браке
Султан
33
Мун-Хван
Ким
23
Модибо
Ассим
22
Ибрахим
Бамба
11
Али
Алмоез
7
Мохаммед
Исмаиль
29
Мунтари
Мохаммед
Истиклол
5-3-2
Аль-Духаиль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Истиклол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гогуа Седрик 1 0
Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Рубен 1 0
Ибрахим Бамба 1 0
Abdulaziz Hassan 1 0

Результаты последних матчей

Истиклол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0
Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1 Истиклол - Файзканд 2:1 Худжанд - Истиклол 0:4 Факел - Истиклол 3:0
Аль-Духаиль
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2
Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Аль-Духаиль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 1:1 Аль-Духаиль - Аль-Мархия 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Ахли Доха 2:1 Аль-Вакра - Аль-Духаиль 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Персеполис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Персеполис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Персеполис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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