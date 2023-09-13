Так хочется!)
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родионов Кирилл Максимович
|1
|1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абулашов Марат
|1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 6
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Балтика
|Энрикес Анхело
|2
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Рубин
|Ашурматов Рустам
|2
|Рубин
|Лисакович Виталий
|2