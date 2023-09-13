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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Ротор
0:0
Первый тайм
Легион Махачкала
Прогнозы 128
Ротор 96.1% (123)
X 0.8% (1)
Легион Махачкала 3.1% (4)
0
выиграет Ротор, со счетом 3:1
Так хочется!)
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Легион Махачкала
5.70
5.50
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ротор
Легион Махачкала

История личных встреч

Ротор
Легион Махачкала

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛГ1
0:2
ВЛГ1
5:1
ТМС
3:0
ВДЗЮ
2:5
ВДЗЮ
3:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

3.67
3.5

Среднее время на гол

24
25

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
45

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родионов Кирилл Максимович 1 1
Легион Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абулашов Марат 1 1

Карточки

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легион Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легион Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1
Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0
Легион Махачкала
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легион Махачкала - Алания-2 5:2 Спартак-Нальчик - Легион Махачкала 0:3 Победа Хасавюрт - Легион Махачкала 0:1 Легион Махачкала - Победа Хасавюрт 1:0
Динамо Махачкала-2 - Легион Махачкала 0:0 Легион Махачкала - Машук-КМВ 0:1 Алания-2 - Легион Махачкала 1:2 Легион Махачкала - Спартак-Нальчик 1:1 Астрахань - Легион Махачкала 2:2 Легион Махачкала - СКА-Ростов 4:1 Дружба Майкоп - Легион Махачкала 1:4 Легион Махачкала - Спартак-Нальчик 2:0 Алания-2 - Легион Махачкала 0:2 Легион Махачкала - Машук-КМВ 2:0 Динамо Ставрополь - Легион Махачкала 1:5 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Легион Махачкала - Машук-КМВ 5:1 Легион Махачкала - Дружба Майкоп 1:1 Алания-2 - Легион Махачкала 0:2 Легион Махачкала - Кубань Холдинг 0:3

Результаты матчей

Ротор
Легион Махачкала

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ротор
Легион Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Урал
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 11 - 6 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Балтика Энрикес Анхело 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Крылья Советов Бейл Гленн 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Вырезал с центра поля в штрафную соперника Шмаков на ход Агееву, но вышел за пределы штрафной Магомедов и отвел угрозу.
  • 7'
    Отобрал сферу Исаев на фланге и навесил на ближнюю штангу, но здесь вынес мяч спокойно в центр поля Пелих.
  • 6'
    Догнал мяч на фланге Панаев и тут же забросил в центр штрафной, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
  • 5'
    Выиграл верх Агеев в чужой штрафной и головой сбросил поперек на Родионова, но тому пробить не позволили защитники.
  • 4'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Исмаилов и отдал в штрафную на Абдуллаева, но тот не сог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 3'
    Диагональ исполнял Битаров в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Донцов и головой вынес сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В одном из поединков игрового дня Кубка России нас ждет противостояние между "Ротором" и "Легионом" Махачкала. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.26. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.26 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 128
Ротор 96.1% (123)
X 0.8% (1)
Легион Махачкала 3.1% (4)
0
выиграет Ротор, со счетом 3:1
Так хочется!)
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Легион Махачкала
5.70
5.50
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ротор 0:0 Легион Махачкала онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ротор 0:0 Легион Махачкала

Исход игры
Ротор
96.2% (127)
Ничья
0.8% (1)
Легион Махачкала
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.66% (46)
Меньше
61.34% (73)
Обе команды забьют
Да
36.97% (44)
Нет
63.03% (75)
Популярный счёт
1:0 Ротор
28% (37)
2:0 Ротор
26.5% (35)
2:1 Ротор
23.5% (31)
3:1 Ротор
5.3% (7)
1:2 Легион Махачкала
3% (4)
3:0 Ротор
1.5% (2)
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