Первый тайм

8' Вырезал с центра поля в штрафную соперника Шмаков на ход Агееву, но вышел за пределы штрафной Магомедов и отвел угрозу.

7' Отобрал сферу Исаев на фланге и навесил на ближнюю штангу, но здесь вынес мяч спокойно в центр поля Пелих.

6' Догнал мяч на фланге Панаев и тут же забросил в центр штрафной, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

5' Выиграл верх Агеев в чужой штрафной и головой сбросил поперек на Родионова, но тому пробить не позволили защитники.

4' Ушел от соперника по флангу на скорости Исмаилов и отдал в штрафную на Абдуллаева, но тот не сог обработать мяч и подарил его защитнику.

3' Диагональ исполнял Битаров в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Донцов и головой вынес сферу в аут.