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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Ротор
 
Позже
Легион Махачкала
Прогнозы 54
Ротор 92.6% (50)
X 1.9% (1)
Легион Махачкала 5.6% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Легион Махачкала

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛГ1
0:2
ВЛГ1
5:1
ТМС
3:0
ВДЗЮ
2:5
ВДЗЮ
3:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

3.67
3.5

Среднее время на гол

24
25

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
45

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родионов Кирилл Максимович 1 1
Легион Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абулашов Марат 1 1

Карточки

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легион Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легион Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1
Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0
Легион Махачкала
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легион Махачкала - Алания-2 5:2 Спартак-Нальчик - Легион Махачкала 0:3 Победа Хасавюрт - Легион Махачкала 0:1 Легион Махачкала - Победа Хасавюрт 1:0
Динамо Махачкала-2 - Легион Махачкала 0:0 Легион Махачкала - Машук-КМВ 0:1 Алания-2 - Легион Махачкала 1:2 Легион Махачкала - Спартак-Нальчик 1:1 Астрахань - Легион Махачкала 2:2 Легион Махачкала - СКА-Ростов 4:1 Дружба Майкоп - Легион Махачкала 1:4 Легион Махачкала - Спартак-Нальчик 2:0 Алания-2 - Легион Махачкала 0:2 Легион Махачкала - Машук-КМВ 2:0 Динамо Ставрополь - Легион Махачкала 1:5 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Легион Махачкала - Машук-КМВ 5:1 Легион Махачкала - Дружба Майкоп 1:1 Алания-2 - Легион Махачкала 0:2 Легион Махачкала - Кубань Холдинг 0:3

Результаты матчей

Ротор
Легион Махачкала

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ротор
Легион Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Урал
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 11 - 6 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Балтика Энрикес Анхело 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Крылья Советов Бейл Гленн 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Легион Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Ротор 92.6% (50)
    X 1.9% (1)
    Легион Махачкала 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Легион Махачкала онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Легион Махачкала

    Исход игры
    Ротор
    92.6% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Легион Махачкала
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    44.23% (23)
    Нет
    55.77% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    31.5% (17)
    2:1 Ротор
    29.6% (16)
    2:0 Ротор
    20.4% (11)
    1:2 Легион Махачкала
    5.6% (3)
    3:1 Ротор
    5.6% (3)
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