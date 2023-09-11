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История личных встреч
Ротор
Легион Махачкала
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
3.67
3.5
Среднее время на гол
24
25
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
45
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родионов Кирилл Максимович
|1
|1
Легион Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абулашов Марат
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легион Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Легион Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1
Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0
Легион Махачкала
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легион Махачкала - Алания-2 5:2 Спартак-Нальчик - Легион Махачкала 0:3 Победа Хасавюрт - Легион Махачкала 0:1 Легион Махачкала - Победа Хасавюрт 1:0
Динамо Махачкала-2 - Легион Махачкала 0:0 Легион Махачкала - Машук-КМВ 0:1 Алания-2 - Легион Махачкала 1:2 Легион Махачкала - Спартак-Нальчик 1:1 Астрахань - Легион Махачкала 2:2 Легион Махачкала - СКА-Ростов 4:1 Дружба Майкоп - Легион Махачкала 1:4 Легион Махачкала - Спартак-Нальчик 2:0 Алания-2 - Легион Махачкала 0:2 Легион Махачкала - Машук-КМВ 2:0 Динамо Ставрополь - Легион Махачкала 1:5 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Легион Махачкала - Машук-КМВ 5:1 Легион Махачкала - Дружба Майкоп 1:1 Алания-2 - Легион Махачкала 0:2 Легион Махачкала - Кубань Холдинг 0:3
Результаты матчей
Ротор
Легион Махачкала
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ротор
Легион Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 6
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
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|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Балтика
|Энрикес Анхело
|2
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Рубин
|Ашурматов Рустам
|2
|Рубин
|Лисакович Виталий
|2
Прогнозы на матч Ротор - Легион Махачкала
Исход игры
Ротор
92.6% (50)
Ничья
1.9% (1)
Легион Махачкала
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
44.23% (23)
Нет
55.77% (29)
Популярный счёт
1:0 Ротор
31.5% (17)
2:1 Ротор
29.6% (16)
2:0 Ротор
20.4% (11)
1:2 Легион Махачкала
5.6% (3)
3:1 Ротор
5.6% (3)
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