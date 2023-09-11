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Бомбардиры внутри турнира
Леон Сатурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелекесцев Тимур
|1
|1
|Предеус Илья
|1
|1
Химик-Август
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бычков Артём
|1 (1)
|1
Карточки
Леон Сатурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мичуренков Дмитрий
|1
|0
|Матвеенков Валерий
|1
|0
|Костин Андрей
|1
|0
|Сухарев Данила
|1
|0
Химик-Август
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Леон Сатурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химик-Август
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Леон Сатурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химик-Август
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Леон Сатурн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леон Сатурн - Красное Знамя 1:1 Леон Сатурн - Квант 0:1 Космос Долгопрудный - Леон Сатурн 0:1 ФК Сахалинец - Леон Сатурн 0:2
Леон Сатурн - Калуга 1:0 Химки-2 - Леон Сатурн 1:0 Леон Сатурн - СКА-2 Хабаровск 4:0 Зенит Пенза - Леон Сатурн 1:4 Леон Сатурн - Коломна 3:0 Леон Сатурн - Балтика 2 2:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Рязань 3:3 Родина-2 Москва - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Авангард Курск 2:4 Металлург Липецк - Леон Сатурн 4:2 Леон Сатурн - Динамо Брянск 1:1 Леон Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 Леон Сатурн - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Леон Сатурн 3:0
Химик-Август
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Носта - Химик-Август 1:1 Рубин-2 - Химик-Август 0:2 Химик-Август - Зенит Пенза 1:1 Урал-2 - Химик-Август 0:2
Химик-Август - Акрон-2 Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Химик-Август 0:0 Химик-Август - Уралец Нижний Тагил 0:0 Химик-Август - Динамо Барнаул 2:1 Торпедо Миасс - Химик-Август 1:1 Химик-Август - Зенит-Ижевск 0:0 Динамо Барнаул - Химик-Август 2:1 Химик-Август - Урал-2 3:1 Носта - Химик-Август 0:3 Оренбург-2 - Химик-Август 1:3 Урал-2 - Химик-Август 1:2 Химик-Август - Амкар Пермь 0:1 Динамо Барнаул - Химик-Август 0:2 Тюмень - Химик-Август 2:1 Химик-Август - Торпедо Миасс 1:0 Химик-Август - Арсенал-2 Тула 1:2
Результаты матчей
Леон Сатурн
Химик-Август
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Леон Сатурн
Химик-Август
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 6
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
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|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Балтика
|Энрикес Анхело
|2
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Рубин
|Ашурматов Рустам
|2
|Рубин
|Лисакович Виталий
|2
Прогнозы на матч Леон Сатурн - Химик-Август
Исход игры
Леон Сатурн
68% (34)
Ничья
24% (12)
Химик-Август
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Леон Сатурн
34% (17)
1:0 Леон Сатурн
22% (11)
1:1 Ничья
20% (10)
2:0 Леон Сатурн
6% (3)
1:2 Химик-Август
4% (2)
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