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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Леон Сатурн
 
Позже
Химик-Август
Прогнозы 50
Леон Сатурн 68% (34)
X 24% (12)
Химик-Август 8% (4)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Леон Сатурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелекесцев Тимур 1 1
Предеус Илья 1 1
Химик-Август
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бычков Артём 1 (1) 1

Карточки

Леон Сатурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мичуренков Дмитрий 1 0
Матвеенков Валерий 1 0
Костин Андрей 1 0
Сухарев Данила 1 0
Химик-Август
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Леон Сатурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химик-Август
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Леон Сатурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химик-Август
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Леон Сатурн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леон Сатурн - Красное Знамя 1:1 Леон Сатурн - Квант 0:1 Космос Долгопрудный - Леон Сатурн 0:1 ФК Сахалинец - Леон Сатурн 0:2
Леон Сатурн - Калуга 1:0 Химки-2 - Леон Сатурн 1:0 Леон Сатурн - СКА-2 Хабаровск 4:0 Зенит Пенза - Леон Сатурн 1:4 Леон Сатурн - Коломна 3:0 Леон Сатурн - Балтика 2 2:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Рязань 3:3 Родина-2 Москва - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Авангард Курск 2:4 Металлург Липецк - Леон Сатурн 4:2 Леон Сатурн - Динамо Брянск 1:1 Леон Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 Леон Сатурн - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Леон Сатурн 3:0
Химик-Август
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Носта - Химик-Август 1:1 Рубин-2 - Химик-Август 0:2 Химик-Август - Зенит Пенза 1:1 Урал-2 - Химик-Август 0:2
Химик-Август - Акрон-2 Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Химик-Август 0:0 Химик-Август - Уралец Нижний Тагил 0:0 Химик-Август - Динамо Барнаул 2:1 Торпедо Миасс - Химик-Август 1:1 Химик-Август - Зенит-Ижевск 0:0 Динамо Барнаул - Химик-Август 2:1 Химик-Август - Урал-2 3:1 Носта - Химик-Август 0:3 Оренбург-2 - Химик-Август 1:3 Урал-2 - Химик-Август 1:2 Химик-Август - Амкар Пермь 0:1 Динамо Барнаул - Химик-Август 0:2 Тюмень - Химик-Август 2:1 Химик-Август - Торпедо Миасс 1:0 Химик-Август - Арсенал-2 Тула 1:2

Результаты матчей

Леон Сатурн
Химик-Август

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Леон Сатурн
Химик-Август

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Урал
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 11 - 6 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Балтика Энрикес Анхело 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Крылья Советов Бейл Гленн 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Леон Сатурн - Химик-Август от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 50
    Леон Сатурн 68% (34)
    X 24% (12)
    Химик-Август 8% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Леон Сатурн - Химик-Август онлайн

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    Прогнозы на матч Леон Сатурн - Химик-Август

    Исход игры
    Леон Сатурн
    68% (34)
    Ничья
    24% (12)
    Химик-Август
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Леон Сатурн
    34% (17)
    1:0 Леон Сатурн
    22% (11)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    2:0 Леон Сатурн
    6% (3)
    1:2 Химик-Август
    4% (2)
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