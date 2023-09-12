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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Амкар Пермь
 
Позже
Челябинск
Прогнозы 67
Амкар Пермь 89.6% (60)
X 6% (4)
Челябинск 4.5% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Амкар Пермь
Челябинск

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
0:1
ВЛГ4
1:0
ВЛГ4
1:0
ВЛГ4
1:3
ВЛРГ4
1:0
ВЛРГ4
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Тотал матчей

2.5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
108

Бомбардиры внутри турнира

Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Данила Сергеевич 1 1

Карточки

Амкар Пермь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челябинск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челябинск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Амкар Пермь
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Амкар Пермь - Новосибирск 0:1 Салют - Амкар Пермь 2:3 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 0:0
Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0 Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Новосибирск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2
Челябинск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чертаново - Челябинск 0:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Челябинск - Салют 2:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:0
Родина-2 Москва - Челябинск 1:0 Челябинск - Авангард Курск 3:2 Форте - Челябинск 2:2 Челябинск - Текстильщик 1:1 Металлург Липецк - Челябинск 1:0 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Тюмень - Челябинск 7:0 Челябинск - Новосибирск 0:1 Торпедо Миасс - Челябинск 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Новосибирск 0:0 Тюмень - Челябинск 2:1 Челябинск - Оренбург-2 5:0 Челябинск - Урал-2 1:1 Носта - Челябинск 1:2

Результаты матчей

Амкар Пермь
Челябинск

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Амкар Пермь
Челябинск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Урал
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 11 - 6 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Балтика Энрикес Анхело 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Крылья Советов Бейл Гленн 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Амкар Пермь - Челябинск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 17 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.3% пользователей.
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    • Прогнозы 67
    Амкар Пермь 89.6% (60)
    X 6% (4)
    Челябинск 4.5% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Амкар Пермь - Челябинск онлайн

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    Прогнозы на матч Амкар Пермь - Челябинск

    Исход игры
    Амкар Пермь
    89.6% (60)
    Ничья
    6% (4)
    Челябинск
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (24)
    Меньше
    63.64% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    42.42% (28)
    Нет
    57.58% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Амкар Пермь
    34.3% (23)
    1:0 Амкар Пермь
    29.9% (20)
    2:0 Амкар Пермь
    22.4% (15)
    1:1 Ничья
    6% (4)
    0:1 Челябинск
    4.5% (3)
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