Позже
История личных встреч
Амкар Пермь
Челябинск
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
2.5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|1
Карточки
Амкар Пермь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Челябинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челябинск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челябинск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Амкар Пермь
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Амкар Пермь - Новосибирск 0:1 Салют - Амкар Пермь 2:3 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 0:0
Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0 Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Новосибирск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2
Челябинск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чертаново - Челябинск 0:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Челябинск - Салют 2:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:0
Родина-2 Москва - Челябинск 1:0 Челябинск - Авангард Курск 3:2 Форте - Челябинск 2:2 Челябинск - Текстильщик 1:1 Металлург Липецк - Челябинск 1:0 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Тюмень - Челябинск 7:0 Челябинск - Новосибирск 0:1 Торпедо Миасс - Челябинск 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Новосибирск 0:0 Тюмень - Челябинск 2:1 Челябинск - Оренбург-2 5:0 Челябинск - Урал-2 1:1 Носта - Челябинск 1:2
Результаты матчей
Амкар Пермь
Челябинск
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Амкар Пермь
Челябинск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 6
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Балтика
|Энрикес Анхело
|2
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Рубин
|Ашурматов Рустам
|2
|Рубин
|Лисакович Виталий
|2
Прогнозы на матч Амкар Пермь - Челябинск
Исход игры
Амкар Пермь
89.6% (60)
Ничья
6% (4)
Челябинск
4.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (24)
Меньше
63.64% (42)
Обе команды забьют
Да
42.42% (28)
Нет
57.58% (38)
Популярный счёт
2:1 Амкар Пермь
34.3% (23)
1:0 Амкар Пермь
29.9% (20)
2:0 Амкар Пермь
22.4% (15)
1:1 Ничья
6% (4)
0:1 Челябинск
4.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!