Волга Ульяновск

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 3-м раунде Пути регионов Кубка России ульяновская "Волга" на своём поле примет "Уфу". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.