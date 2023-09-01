Тур: 8. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Колтеску Себастьян
2:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
15'
0:0
30'
1:0
53'
2:0
60'
2:1
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
67
Фредерик
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
71 Seniko DouaЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.12
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
69
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|3
|0.38
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.38
|Муси Александру Мариан
|2
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.25
|Петрович Зоран
|1
|0.13
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.5
|Yuri Cisotti
|1 (1)
|0.13
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Мейхерс Барт
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|4
|0
|George Carjan
|2
|0
|Yuri Cisotti
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
|Alexandru Pop
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
1
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
1
100%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|2.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|12 - 15
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|14 - 18
|6
|14.
|1:2
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|15.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|10 - 13
|3
|13.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|3 (4)
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 2
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3