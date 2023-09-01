  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Петролул Плоешти
2:1
Второй тайм: 62'
Оцелул Галац
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Yuri Cisotti
1:0
30' Гол
Жаир
2:0
53' Гол
Жаир
2:1
60' Гол
Фредерик

Ход матча

15'
0:0
Yuri Cisotti
30'
Жаир
(Муси Александру Мариан)
1:0
46'
 
Живулич Диего
Ariel Lopez1
53'
Жаир
2:0
59'
 
Танасе Рэзван
Бодиштяну Штефан
59'
 
Нягу Ионуц
Francois Tobasegnou Yabre
60'
2:1
Фредерик
(Alexandru Pop)
62'
Роман Михай
Петрович Зоран
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Оцелул Галац
2.98
4.80
9.00
Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
34
Guilherme
Gomes
Garutti
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
17
Петрович
Зоран
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
2
Желев
Милен
21
Teles
5
Ariel
Lopez1
30
Yuri
Cisotti
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
Петролул Плоешти
Оцелул Галац

История личных встреч

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
0:3
ДА
3:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.12
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
69

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 3 0.38
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.38
Муси Александру Мариан 2 0.25
Грозав Георге-Теодор 2 0.25
Петрович Зоран 1 0.13
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.5
Yuri Cisotti 1 (1) 0.13
Гайтан Пабло 0 0
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Тичу Валентин Константин 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Мейхерс Барт 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Seniko Doua 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
George Carjan 2 0
Yuri Cisotti 2 0
Желев Милен 2 0
Relu Stoian 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Жардан Василий 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Alexandru Pop 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
1
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Петролул Плоешти
 2:1 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 11 - 4 14
4.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
5.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Динамо Бухарест
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
13.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
14.
Оцелул Галац
 1:2 8 0 6 2 6 - 9 6
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2:1 5 3 1 1 10 - 9 10
2.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 1:2 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 2:1 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Оцелул Галац
 1:2 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
ФКСБ Коман Флоринел 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Абейд Али 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
ФКСБ Пантя Александру 1 2
Волунтари Рэдуц Михай 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Тактическая замена. Петрович Зоран уходит с поля и его заменяет Роман Михай V
  • 62'
    Матч возобновлен
  • 61'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оцелул Галац будет все-таки засчитан.
  • 61'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оцелул Галац.
  • 60'
    Alexandru Pop сделал результативную передачу.
  • 60'
    Г О О О О Л - Фредерик забивает с правой ноги!
  • 60'
    Alexandru Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    Оцелул Галац
    2.98
    4.80
    9.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 2:1 Оцелул Галац онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     