Alexandru Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Петролул Плоешти имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Оооо... вот это был удар! Ханка Серджу должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Ханка Серджу . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Оооо... вот это был удар! Муси Александру Мариан должен был забить с этой позиции.

45' Муси Александру Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бодиштяну Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Teles создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Жаир нанес удар, но промахнулся очень сильно.

42' Муси Александру Мариан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

41' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Команда Петролул Плоешти забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Жаир удалось забить из легкой позиции.

30' Г О О О О Л - Жаир забивает с правой ноги!

30' Муси Александру Мариан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Ariel Lopez пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Оооо... вот это был удар! Alexandru Pop должен был забить с этой позиции.

29' Alexandru Pop нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

28' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Alexandru Pop выиграл воздушное противоборство у Сэто Такаюки

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

23' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Оооо... вот это был удар! Бодиштяну Штефан должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Teles создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

18' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бодиштяну Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' ОН ПРОМАЗАЛ - Juri Cisotti пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

15' Матч возобновлен

15' После проверки VAR судья не изменил решения - Оцелул Галац пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

13' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч возобновлен

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Оооо... вот это был удар! Ханка Серджу должен был забить с этой позиции.

5' Хорошую попытку сделал Ханка Серджу . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе