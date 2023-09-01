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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Рапид Бухарест
1:0
Перерыв
Динамо Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Амзар Йонуц
1:0
35' Пенальти
Рахмани Альбион
39' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан

Ход матча

19'
 
Амзар Йонуц
35'
Рахмани Альбион
1:0
39'
Сэпунару Кристиан
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Динамо Бухарест
1.49
7.60
6.63
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
7
Бамгбойе
Фуншо
11
Валье
Борха
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
4
Бена
Квентин
98
Костин
Кристиан
8
Ларрусеа
Горка
16
Илич
Кристиан
17
Dennis
Politic
7
Goncalo
Gregorio
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

История личных встреч

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Л1ГБ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
0.9

Среднее время на гол

115
100

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 6 (2) 0.75
Рахмани Альбион 3 (1) 0.38
Петрила Клаудиу 1 0.13
Папо Джейсон 1 0.13
Сэпунару Кристиан 1 0.13
Ионицэ Александру II 1 0.13
Эммерс Сиан 1 0.13
Костаче Ионуц 0 0
Бамгбойе Фуншо 0 0
Валье Борха 0 0
Каржан Каталин 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.38
Костин Кристиан 1 0.13
Ларрусеа Горка 1 0.13
Dennis Politic 1 0.13
Патрике Разван 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 3 0
Амзар Йонуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Бена Квентин 2 0
Dennis Politic 2 0
Бани Андрей 2 0
Буркэ Овидиу 1 0
Голубович Аднан 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
1
Рапид Бухарест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Динамо Бухарест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 1:0 8 4 2 2 15 - 10 14
4.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Динамо Бухарест
 0:1 8 2 2 4 7 - 12 8
11.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
13.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
14.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Рапид Бухарест
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
6.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Динамо Бухарест
 0:1 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Рапид Бухарест
 1:0 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 0:1 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Абейд Али 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
ФКСБ Пантя Александру 1 2
Волунтари Рэдуц Михай 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Динамо Бухарест
    1.49
    7.60
    6.63
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