Тур: 8. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Феснич Оратиу
4:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаАмзар Йонуц
1:0
35' ПенальтиРахмани Альбион
39' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
53' Желтая карточкаИлич Кристиан
2:0
56' ГолОайдэ Рэзван
3:0
61' ГолПетрила Клаудиу
72' Желтая карточкаРошу Нелуц
4:0
82' ГолРахмани Альбион
90'+5
Ход матча
19'
35'
1:0
53'
56'
2:0
61'
3:0
72'
82'
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
11
Валье
Борха
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
99 Гезали ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 David Irimia
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
0.9
Среднее время на гол
115
100
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.75
|Рахмани Альбион
|4 (1)
|0.5
|Петрила Клаудиу
|2
|0.25
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.13
|Папо Джейсон
|1
|0.13
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.13
|Ионицэ Александру II
|1
|0.13
|Эммерс Сиан
|1
|0.13
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.38
|Костин Кристиан
|1
|0.13
|Ларрусеа Горка
|1
|0.13
|Dennis Politic
|1
|0.13
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Амзар Йонуц
|3
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Бена Квентин
|2
|0
|Dennis Politic
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Буркэ Овидиу
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
1
Рапид Бухарест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Динамо Бухарест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Забито
20
6
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
10%
1
17%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
33%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
38%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
17
44
17
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 2