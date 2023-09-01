Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тактическая замена. Бамгбойе Фуншо уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

82' Г О О О О Л - Рахмани Альбион забивает с правой ноги!

82' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Рефери не любит споров - именно за это Рошу Нелуц сейчас получил желтую

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Ионицэ Александру II пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

72' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Dennis Politic пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

61' Г О О О О Л - Петрила Клаудиу забивает с правой ноги!

61' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Петрила Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Илич Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Goncalo Gregorio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Илич Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.