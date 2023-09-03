Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
2:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
18'
45'
2:0
48'
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dan Vasilica
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Фарул Констанца
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.75
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.38
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.38
|Бауса Хуан
|2 (1)
|0.25
|Лакруа Лео
|1
|0.13
|Албу Константин
|1
|0.13
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|William Baeten
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.43
|Мунтяну Луис
|2
|0.29
|Вынэ Йонуц
|1
|0.14
|Кырнац Николае
|1
|0.14
|Грамени Константин
|1
|0.14
|Крисиума Матеус
|1
|0.14
|Сали Энес
|1
|0.14
|Мазилу Адриан
|1
|0.14
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
6
У Крайова 1948
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
17%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1
Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Фарул Констанца
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
33
43
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|8.
|0:2
|7
|3
|0
|4
|11 - 12
|9
|9.
|2:0
|8
|3
|0
|5
|16 - 18
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|12 - 15
|7
|14.
|8
|0
|7
|1
|7 - 9
|7
|15.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|9.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|12 - 13
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2