Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
4:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолВан Дурмен Бенжамен
2:0
45' ГолАлбу Константин
47' Желтая карточкаБауса Хуан
3:0
57' ГолWilliam Baeten
4:0
80' ГолБауса Хуан
90'+4
Ход матча
18'
45'
2:0
47'
57'
3:0
80'
4:0
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dan Vasilica
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Фарул Констанца
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.75
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.38
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.38
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.38
|William Baeten
|1
|0.13
|Лакруа Лео
|1
|0.13
|Албу Константин
|1
|0.13
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.43
|Мунтяну Луис
|2
|0.29
|Вынэ Йонуц
|1
|0.14
|Кырнац Николае
|1
|0.14
|Грамени Константин
|1
|0.14
|Крисиума Матеус
|1
|0.14
|Сали Энес
|1
|0.14
|Мазилу Адриан
|1
|0.14
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фарул Констанца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
6
У Крайова 1948
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фарул Констанца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1
Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Фарул Констанца
Точный счет
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
41
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
34
53
16
17
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2