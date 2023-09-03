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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
У Крайова 1948
4:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
1:0
18' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
2:0
45' Гол
Албу Константин
47' Желтая карточка
Бауса Хуан
3:0
57' Гол
William Baeten
4:0
80' Гол
Бауса Хуан
90'+4
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
21
Боли
Кевин
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
8
Вынэ
Йонуц
9
Мунтяну
Луис
26
Мазилу
Адриан
У Крайова 1948
Фарул Констанца

История личных встреч

У Крайова 1948
Фарул Констанца

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 6 0.75
Бауса Хуан 3 (1) 0.38
Сидибе Секу 3 (1) 0.38
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.38
William Baeten 1 0.13
Лакруа Лео 1 0.13
Албу Константин 1 0.13
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.43
Мунтяну Луис 2 0.29
Вынэ Йонуц 1 0.14
Кырнац Николае 1 0.14
Грамени Константин 1 0.14
Крисиума Матеус 1 0.14
Сали Энес 1 0.14
Мазилу Адриан 1 0.14
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Будеску Константин 1 0
Артян Андрей 1 0
Попеску Михай 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Георге Хаджи 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фарул Констанца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
6
У Крайова 1948
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фарул Констанца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1
Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
Фарул Констанца

Точный счет

1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
4
1
2.5
1
2
1
4
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4
5
3
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
9.
У Крайова 1948
 8 3 0 5 18 - 18 9
10.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
12.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
10.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 90'
      Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: У Крайова 1948: 39%, Фарул Констанца: 61%.
    • 90'
      Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Балута Тудор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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