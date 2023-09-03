Хорошую попытку сделал Narek Grigoryan. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Mihai Aioani плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды У Крайова 1948 , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Constantin Albu забивает с правой ноги!

46' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мазилу Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Энрикеш Данни наказан за толчок Луи Мунтяну

41' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Артян Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бауса Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

25' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал William Baeten . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Грамени Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

22' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мазилу Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Команда У Крайова 1948 забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Мазилу Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

10' Хорошую попытку сделал Мазилу Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Артян Андрей не смог попасть в створ ударом издали

4' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре