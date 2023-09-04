Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ботошани

23' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Catalin Cabuz плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Г О О О О Л - Дроле Жан-Армель забивает ударом с правой ноги!

22' Catalin Cabuz ошибается в защите.

22' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Kablan N'Goma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Ботошани

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Флореску Эдуард из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

9' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Мутомбо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дроле Жан-Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля