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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Ботошани
1:1
Первый тайм: 45'
Германнштадт
0'
1:0
22' Гол
Дроле Жан-Армель
1:1
29' Гол
Паращив Даниэль
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Ход матча

14'
Adams Friday
Мутомбо Габриэль
 
22'
Дроле Жан-Армель
1:0
29'
1:1
Паращив Даниэль
(Балауре Сильвиу)
40'
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Германнштадт
3.55
3.10
2.60
Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
10
Kablan
N'Goma
11
Дроле
Жан-Армель
93
Виргиль
Пинсон
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
Ботошани
Германнштадт

История личных встреч

Ботошани
Германнштадт

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.2

Среднее время на гол

108
450

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
123

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 2 0.25
Дроле Жан-Армель 1 0.13
Роман Михай V 1 0.13
Виргиль Пинсон 1 0.13
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 3 (1) 0.43
Балауре Сильвиу 2 0.29
Янку Габриэль 1 0.14
Бейян Флориан 1 0.14
Ороиан Александру 1 0.14
Sota Mino 1 0.14
Негуц Кристиан 0 0
Petru Dragos 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутомбо Габриэль 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Камара Секу 2 0
Пий Джуниор 2 0
Andrei Dragu 2 0
Eugen Gabriel David 2 0
Дикан Виктор 2 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Iulian Carausu 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Альхассан Баба 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
4
Ботошани
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
4
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0
Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Ботошани
Германнштадт

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
9.
Германнштадт
 1:1 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
У Крайова 1948
 8 3 0 5 18 - 18 9
11.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
12.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Университатя Клуж
 8 1 4 3 12 - 17 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 1:1 8 0 4 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
10.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Германнштадт
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Ботошани
 1:1 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
7.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Германнштадт
 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 1:1 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
Весь список
  • 40'
    Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 38'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    Гэман Валеричэ из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 38'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.
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    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Германнштадт
    3.55
    3.10
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 1:1 Германнштадт онлайн

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