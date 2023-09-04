Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Ботошани

88' Рубен Фонсека нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Dragos Petru Iancu пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Забу Сирил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Ботошани

85' Ionut Stoica оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Ботошани

84' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Ботошани

81' Шанс! Ionut Stoica из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

81' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Kablan N'Goma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Германнштадт

77' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Германнштадт

75' Kablan N'Goma оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Ботошани

72' Удар от ворот произведет Ботошани

72' Бутян Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Германнштадт

72' Флореску Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

66' Sota Mino получил желтую карточку от судьи

66' Флореску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Германнштадт

64' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновится спорным мячом

60' Gabriel Eugen David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Пий Джуниор нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

58' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Германнштадт

56' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

54' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Команда Ботошани сравняла счет! Игра продолжается!

54' Бутян Михай плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

53' Хорошую попытку сделал Дроле Жан-Армель . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Kablan N'Goma

49' Удар от ворот произведет Ботошани

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника