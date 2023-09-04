Тур: 8. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Andrei Chivulete
2:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолДроле Жан-Армель
1:1
29' ГолПаращив Даниэль
40' Undefined phrase: football_event_Янку Габриэль
45' Желтая карточкаАлекса Дан
45' Желтая карточкаФлореску Эдуард
1:2
45' ГолПаращив Даниэль
2:2
53' ГолEugen Gabriel David
66' Желтая карточкаSota Mino
67' Красная карточкаДроле Жан-Армель
85' Желтая карточкаЗабу Сирил
90' Вторая желтая карточкаSota Mino
90'+6
Ход матча
22'
1:0
29'
40'
45'
45'
45'
53'
66'
67'
85'
90'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
-
12 Adams Friday
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
11 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Ботошани
Германнштадт
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.2
Среднее время на гол
108
450
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
90
123
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|2
|0.25
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.13
|Роман Михай V
|1
|0.13
|Виргиль Пинсон
|1
|0.13
|Eugen Gabriel David
|1
|0.13
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|4 (1)
|0.57
|Балауре Сильвиу
|2
|0.29
|Ороиан Александру
|1
|0.14
|Янку Габриэль
|1
|0.14
|Бейян Флориан
|1
|0.14
|Sota Mino
|1
|0.14
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Petru Dragos
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Камара Секу
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Eugen Gabriel David
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Алекса Дан
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
4
Ботошани
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
4
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
4
44%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0
Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
Ботошани
Германнштадт
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|11 - 14
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|14.
|8
|0
|7
|1
|7 - 9
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|14 - 13
|6
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2