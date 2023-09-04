  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
0:0
Первый тайм: 34'
УТА Арад
0'

Ход матча

29'
Аганович Аднан
Бэлаша Михай
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
УТА Арад
1.72
3.85
6.10
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
25
Отелита
Богдан
5
Родригес
Хонатан
II
21
Алими
Исник
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
97
Варга
Роланд
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
80
Думитрашку
Денис
14
Marcelo
Freitas
27
Марку
Геральд
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
19
Миковши
Клаудиу
9
Купер
Годберг
Сепси
УТА Арад

История личных встреч

Сепси
УТА Арад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:4
С
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 2 0.33
Аганович Аднан 1 0.17
Алими Исник 1 0.17
Рондон Марио 1 0.17
Каллаку Шерифф 1 0.17
Варга Роланд 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 2 (1) 0.29
Купер Годберг 2 0.29
Карп Кэтэлин 1 0.14
Поп Рареш 1 0.14
Думитрашку Денис 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 3 0
Бэлаша Михай 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 4 0
Карп Кэтэлин 2 0
Фабри Андрей 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Купер Годберг 1 0
Марку Геральд 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
УТА Арад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1
Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1

Результаты матчей

Сепси
УТА Арад

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сепси
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 0:0 6 2 4 0 6 - 2 10
7.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
9.
Германнштадт
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
У Крайова 1948
 8 3 0 5 18 - 18 9
11.
УТА Арад
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
13.
Университатя Клуж
 8 1 4 3 12 - 17 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
УТА Арад
 0:0 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
9.
Сепси
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
11.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
7.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Сепси
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
УТА Арад
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Сепси контролирует мяч.
  • 34'
    УТА Арад начинает контратаку
  • 34'
    Паун Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 34'
    Якоб Флорин делает важнейший сейв!
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Шафранко Павол. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Сепси контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Бэлаша Михай получил травму и заменен. Аганович Аднан выходит на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Marius Stefanescu из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 29'
      Паун Николае из команды Сепси подал угловой слева.
    • 27'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 26'
      УТА Арад начинает контратаку
    • 26'
      Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 25'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 58%, УТА Арад: 42%.
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Столник Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Сепси начинает контратаку
    • 24'
      Бэлаша Михай из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 23'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 22'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 21'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 21'
      Контроль мяча: Сепси: 57%, УТА Арад: 43%.
    • 20'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Столник Марко из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Шафранко Павол
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Denis Dumitrascu
    • 18'
      Купер Годберг нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Алими Исник из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Marcelo Freitas
    • 17'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 16'
      Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Фабри Андрей из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Паун Николае
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 57%, УТА Арад: 43%.
    • 15'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Отелита Богдан успешно блокирует удар.
    • 14'
      Купер Годберг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 13'
      Поп Рареш наказан за толчок Отелита Богдан
    • 13'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Фабри Андрей из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Паун Николае
    • 11'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 75%, УТА Арад: 25%.
    • 10'
      Якоб Флорин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 7'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 68%, УТА Арад: 32%.
    • 5'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Сепси контролирует мяч.
    • 3'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 2'
      Варга Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Столник Марко из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Алими Исник
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      УТА Арад начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    УТА Арад
    1.72
    3.85
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 УТА Арад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     