Тур: 8. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
Ход матча
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
93
Якоб
Флорин
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Raul Stanciu
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Сепси
УТА Арад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|2
|0.33
|Аганович Аднан
|1
|0.17
|Алими Исник
|1
|0.17
|Рондон Марио
|1
|0.17
|Каллаку Шерифф
|1
|0.17
|Варга Роланд
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.29
|Купер Годберг
|2
|0.29
|Карп Кэтэлин
|1
|0.14
|Поп Рареш
|1
|0.14
|Думитрашку Денис
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Фабри Андрей
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Столник Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Cristian Mihai
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
УТА Арад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1
Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1
Результаты матчей
Сепси
УТА Арад
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сепси
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|11 - 14
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|14.
|8
|0
|7
|1
|7 - 9
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|14 - 13
|6
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2