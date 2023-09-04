Тур: 8. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
58' Желтая карточкаРодригес Хонатан
82' Желтая карточкаБэлаша Михай
87' Желтая карточкаФабри Андрей
1:0
90' ГолАганович Аднан
90'+6
Ход матча
58'
82'
87'
90'
1:0
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
93
Якоб
Флорин
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Raul Stanciu
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Сепси
УТА Арад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аганович Аднан
|2
|0.33
|Шафранко Павол
|2
|0.33
|Алими Исник
|1
|0.17
|Рондон Марио
|1
|0.17
|Каллаку Шерифф
|1
|0.17
|Варга Роланд
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.29
|Купер Годберг
|2
|0.29
|Карп Кэтэлин
|1
|0.14
|Поп Рареш
|1
|0.14
|Думитрашку Денис
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|3
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Столник Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Cristian Mihai
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
УТА Арад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1
Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1
Результаты матчей
Сепси
УТА Арад
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сепси
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
16
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2