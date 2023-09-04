Albert Stahl оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Albert Stahl должен был забить с этой позиции.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Габриэл Дебелюх оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Судья сигнализирует, что Denis Dumitrascu из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сепси

45' Столник Марко не смог попасть в створ ударом издали

44' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

43' ШТАНГА! Так было близко к голу - Купер Годберг нанес удар в каркас ворот!

43' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Сепси

38' Миковши Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Варга Роланд не смог попасть в створ ударом издали

37' Алими Исник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Паун Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Шафранко Павол . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Marius Stefanescu из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

27' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

26' Матч возобновлен

26' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

23' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Denis Dumitrascu

18' Купер Годберг нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

16' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

16' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

7' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

7' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

5' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Варга Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру