  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
1:0
Конец матча
УТА Арад
0'
58' Желтая карточка
Родригес Хонатан
82' Желтая карточка
Бэлаша Михай
87' Желтая карточка
Фабри Андрей
1:0
90' Гол
Аганович Аднан
90'+6
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
25
Отелита
Богдан
5
Родригес
Хонатан
II
21
Алими
Исник
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
97
Варга
Роланд
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
80
Думитрашку
Денис
14
Marcelo
Freitas
27
Марку
Геральд
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
19
Миковши
Клаудиу
9
Купер
Годберг
Сепси
УТА Арад

История личных встреч

Сепси
УТА Арад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:4
С
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аганович Аднан 2 0.33
Шафранко Павол 2 0.33
Алими Исник 1 0.17
Рондон Марио 1 0.17
Каллаку Шерифф 1 0.17
Варга Роланд 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 2 (1) 0.29
Купер Годберг 2 0.29
Карп Кэтэлин 1 0.14
Поп Рареш 1 0.14
Думитрашку Денис 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Никзули Роланд 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 3 0
Карп Кэтэлин 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Купер Годберг 1 0
Марку Геральд 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
УТА Арад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1
Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1

Результаты матчей

Сепси
УТА Арад

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сепси
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 6 3 3 0 7 - 2 12
7.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
9.
Германнштадт
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
У Крайова 1948
 8 3 0 5 18 - 18 9
11.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
12.
УТА Арад
 7 2 1 4 6 - 11 7
13.
Университатя Клуж
 8 1 4 3 12 - 17 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
5.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
11.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
7.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сепси: 63%, УТА Арад: 37%.
  • 96'
    Алими Исник из команды Сепси в офсайде
  • 95'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Albert Stahl должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    Albert Stahl оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Ниняй Бранислав ошибается в защите.
  • 94'
    Команда Сепси забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 94'
    Отличная индивидуальная работа от Аганович Аднан, гол забит с изяществом.
  • 93'
    Г О О О О Л - Аганович Аднан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Cristian Mihai из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Габриэл Дебелюх
  • 92'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Сепси: 65%, УТА Арад: 35%.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Denis Dumitrascu из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 45'
      Столник Марко не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 66%, УТА Арад: 34%.
    • 44'
      Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Купер Годберг нанес удар в каркас ворот!
    • 43'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Столник Марко успешно блокирует удар.
    • 41'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 40'
      Алими Исник из команды Сепси подал угловой слева.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 64%, УТА Арад: 36%.
    • 40'
      Столник Марко успешно блокирует удар.
    • 39'
      Варга Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Бенга Александру из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 38'
      Миковши Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Поп Рареш из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 37'
      Варга Роланд не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Алими Исник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 64%, УТА Арад: 36%.
    • 35'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Якоб Флорин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Сепси контролирует мяч.
    • 34'
      УТА Арад начинает контратаку
    • 34'
      Паун Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Якоб Флорин делает важнейший сейв!
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Шафранко Павол. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Сепси контролирует мяч.
    • 31'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 31'
      Ниняй Бранислав успешно блокирует удар.
    • 31'
      Фабри Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Шафранко Павол из команды Сепси в офсайде
    • 30'
      Diogo Rodrigues ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 59%, УТА Арад: 41%.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Бэлаша Михай получил травму и заменен. Аганович Аднан выходит на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Marius Stefanescu из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 29'
      Паун Николае из команды Сепси подал угловой слева.
    • 27'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 26'
      УТА Арад начинает контратаку
    • 26'
      Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 25'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 58%, УТА Арад: 42%.
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Столник Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Сепси начинает контратаку
    • 24'
      Бэлаша Михай из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 23'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 22'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 21'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 21'
      Контроль мяча: Сепси: 57%, УТА Арад: 43%.
    • 20'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Столник Марко из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Шафранко Павол
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Denis Dumitrascu
    • 18'
      Купер Годберг нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Алими Исник из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Marcelo Freitas
    • 17'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 16'
      Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Фабри Андрей из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Паун Николае
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 57%, УТА Арад: 43%.
    • 15'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Отелита Богдан успешно блокирует удар.
    • 14'
      Купер Годберг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 13'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Поп Рареш наказан за толчок Отелита Богдан
    • 12'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Фабри Андрей из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Паун Николае
    • 11'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 75%, УТА Арад: 25%.
    • 10'
      Якоб Флорин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 7'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 68%, УТА Арад: 32%.
    • 5'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Сепси контролирует мяч.
    • 3'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 2'
      Варга Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Столник Марко из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Алими Исник
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      УТА Арад начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 1:0 УТА Арад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     