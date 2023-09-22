Тур: 9. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Факел
Рубин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3
|0.38
|Якимов Вячеслав
|1
|0.13
|Долгов Александр
|1
|0.13
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Моцпан Никита
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.38
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.25
|Мартынович Александр
|1
|0.13
|Грицаенко Алексей
|1
|0.13
|Иву Угучукву
|1
|0.13
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Селе Табо
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Иву Угучукву
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
0
5
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
67%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
6
32%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1
Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1
Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Результаты матчей
Факел
Рубин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Факел
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Рубин
Исход игры
Факел
34.4% (21)
Ничья
39.3% (24)
Рубин
26.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
72.88% (43)
Нет
27.12% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (22)
2:1 Факел
19.7% (12)
1:0 Факел
14.8% (9)
1:2 Рубин
13.1% (8)
0:1 Рубин
4.9% (3)
0:2 Рубин
3.3% (2)
0:0 Ничья
3.3% (2)
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