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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Факел
 
Позже
Рубин
Прогнозы 60
Факел 33.3% (20)
X 40% (24)
Рубин 26.7% (16)
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Факел
Рубин

История личных встреч

Факел
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
4:4

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 0.38
Якимов Вячеслав 1 0.13
Долгов Александр 1 0.13
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Моцпан Никита 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.38
Даку Мирлинд 2 (1) 0.25
Мартынович Александр 1 0.13
Грицаенко Алексей 1 0.13
Иву Угучукву 1 0.13
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Селе Табо 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Даку Мирлинд 2 0
Иву Угучукву 2 0
Зотов Александр 1 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

0
5
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
67%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
6
32%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1
Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1
Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1

Результаты матчей

Факел
Рубин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Факел
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Факел 33.3% (20)
    X 40% (24)
    Рубин 26.7% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Рубин
    3.10
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Рубин

    Исход игры
    Факел
    34.4% (21)
    Ничья
    39.3% (24)
    Рубин
    26.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (21)
    Меньше
    64.41% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (43)
    Нет
    27.12% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (22)
    2:1 Факел
    19.7% (12)
    1:0 Факел
    14.8% (9)
    1:2 Рубин
    13.1% (8)
    0:1 Рубин
    4.9% (3)
    0:2 Рубин
    3.3% (2)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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