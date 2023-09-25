Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

86' Норшеланн пытается что-то создать.

86' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

86' Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку

85' Норшеланн пытается что-то создать.

85' Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Норшеланн пытается что-то создать.

85' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Удар от ворот произведет Видовре

84' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Видовре

82' Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.

80' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин

80' Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Хэй Лукас сейчас получил желтую

77' Рефери не любит споров - именно за это Беньямин Нюгрен сейчас получил желтую

76' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

76' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Удар от ворот произведет Видовре

74' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Видовре

67' Норшеланн пытается что-то создать.

67' Норшеланн контролирует мяч.

66' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

65' Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Ahmed Iljazovski пострадал.

65' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Видовре

64' Спельманн Мартин наказан за толчок Мохаммед Диоманд

63' Удар от ворот произведет Видовре

63' Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

62' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

61' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Линдберг Маркус пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

61' Спельманн Мартин не смог попасть в створ ударом издали

60' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Видовре

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

58' Судья подбегает и показывает Philip Rejnhold из команды Видовре отложенную желтую карточку за фол.

58' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Норшеланн контролирует мяч.

57' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

55' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хорошую попытку сделал Philip Rejnhold . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Норшеланн пытается что-то создать.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Видовре

53' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Норшеланн контролирует мяч.

50' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Matti Olsen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Норшеланн контролирует мяч.