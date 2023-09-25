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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Норшелланн
0:0
Конец матча
Видовре
0'
34' Желтая карточка
Якобсен Кристиан
40' Желтая карточка
Matti Olsen
58' Желтая карточка
Philip Reinhold
77' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
77' Желтая карточка
Хэй Лукас
80' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
90' Желтая карточка
Magnus Fredslund
90'+7

Ход матча

34'
 
Якобсен Кристиан
40'
 
Matti Olsen
58'
 
Philip Reinhold
63'
Диоманде Мохаммед
Скьеллеруп Андреас
 
63'
Беньямин Нюгрен
Хардер Конрад
 
66'
 
Magnus Lysholm Petersen
Philip Reinhold
66'
 
Макиенок Симон
Камили Лирим
77'
Беньямин Нюгрен
 
77'
Хэй Лукас
 
80'
Диоманде Мохаммед
 
81'
Хансен Мадс
Расмуссен Кристиан
 
81'
Нагало Адамо
Хэй Лукас
 
82'
 
Jeffrey Papa
Спельманн Мартин
88'
 
Andreas Smed
Линдберг Маркус
88'
 
Magnus Fredslund
Якобсен Кристиан
90'
 
Magnus Fredslund

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 712 Количество передач 357
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
40
Хардер
Конрад
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ильязовски
Ахмед
3
Philip
Reinhold
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
11
Линдберг
Маркус
7
Камили
Лирим
Норшелланн
4-2-3-1
Видовре
5-3-2

История личных встреч

Норшелланн
Видовре

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:0
ТМК
1:3
К
4:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.44
Нуама Эрнест 4 0.44
Тверсков Йеппе 2 0.22
Фресе Мартин 2 0.22
Беньямин Нюгрен 2 0.22
Осман Ибрагим 1 0.11
Хансен Киан 1 0.11
Антман Оливер 1 0.11
Нагало Адамо 1 0.11
Доржелес Марио 1 0.11
Хардер Конрад 1 0.11
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.22
Andreas Smed 1 0.11
Камили Лирим 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беньямин Нюгрен 2 0
Диоманде Мохаммед 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Геертсен Николай 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Видовре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

8
0
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Видовре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

20
3
5 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
33%
31-45
4
20%
1
33%
46-60
4
20%
1
33%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0 Норшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Норшелланн 5:1
Видовре
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5
Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
Видовре

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
4
1
1.5
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
6
3
1.5
1
8
5
4
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 21 - 8 18
5.
Мидтьюлланн
 9 4 2 3 11 - 13 14
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
9.
Раннерс
 9 2 3 4 9 - 19 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 9 0 3 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 4 1 2 1 4 - 8 5
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
6.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Видовре: 33%.
  • 97'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Стендеруп Даниэль из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Судье надоело, что Magnus Fredslund тянет время и он наказал его горчичником
  • 96'
    Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Filip Djukic из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Видовре: 33%.
  • 95'
    Видовре начинает контратаку
  • 94'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 94'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Макиенок Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Magnus Lysholm Petersen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 93'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 91'
      Стендеруп Даниэль успешно блокирует удар.
    • 91'
      Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Макиенок Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Magnus Lysholm Petersen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Макиенок Симон из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Видовре: 34%.
    • 90'
      Matti Olsen успешно блокирует удар.
    • 90'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Magnus Fredslund нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Magnus Fredslund нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Magnus Fredslund
    • 88'
      Тактическая замена. Линдберг Маркус уходит с поля и его заменяет Andreas Smed
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jeffrey Papa
    • 87'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 87'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 86'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 86'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 85'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 85'
      Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Видовре: 34%.
    • 85'
      Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 84'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 84'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 82'
      Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Jeffrey Papa
    • 82'
      Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Тактическая замена. Хэй Лукас уходит с поля и его заменяет Нагало Адамо
    • 81'
      Тактическая замена. Расмуссен Кристиан уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 81'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Видовре: 34%.
    • 80'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
    • 80'
      Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 80'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Видовре контролирует мяч.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Рефери не любит споров - именно за это Хэй Лукас сейчас получил желтую
    • 77'
      Рефери не любит споров - именно за это Беньямин Нюгрен сейчас получил желтую
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
    • 76'
      Стендеруп Даниэль из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 76'
      Matti Olsen успешно блокирует удар.
    • 76'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Спельманн Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Magnus Lysholm Petersen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Magnus Lysholm Petersen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Видовре: 33%.
    • 75'
      Макиенок Симон выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 74'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Magnus Lysholm Petersen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 71'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Видовре: 33%.
    • 69'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 68'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 68'
      Геммер Йонас наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 67'
      Осман Ибрагим задерживает мяч рукой
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      Filip Djukic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 66'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 66'
      Тактическая замена. Камили Лирим уходит с поля и его заменяет Макиенок Симон
    • 66'
      Тактическая замена. Philip Rejnhold уходит с поля и его заменяет Magnus Lysholm Petersen
    • 65'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Ahmed Iljazovski пострадал.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Видовре: 33%.
    • 65'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Камили Лирим
    • 64'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 64'
      Спельманн Мартин наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 63'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 63'
      Тактическая замена. Хардер Конрад уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 63'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
    • 62'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 61'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Линдберг Маркус пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 61'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 61'
      Спельманн Мартин не смог попасть в створ ударом издали
    • 60'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Видовре: 32%.
    • 60'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 59'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 59'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 58'
      Судья подбегает и показывает Philip Rejnhold из команды Видовре отложенную желтую карточку за фол.
    • 58'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Видовре: 33%.
    • 55'
      Якобсен Кристиан II из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем
    • 55'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Philip Rejnhold. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      Видовре начинает контратаку
    • 54'
      Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 53'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 51'
      Стендеруп Даниэль успешно блокирует удар.
    • 51'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 50'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Видовре: 30%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Камили Лирим выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • 49'
      Шанс! Камили Лирим из команды Видовре пробил головой, но мимо
    • 49'
      Matti Olsen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 49'
      Видовре контролирует мяч.
    • 48'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Видовре: 29%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 47'
      Осман Ибрагим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Скьеллеруп Андреас пробил со штрафного прямо в стенку
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Ahmed Iljazovski из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Видовре: 31%.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Спельманн Мартин из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Matti Olsen сейчас получил желтую
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Matti Olsen из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Видовре: 31%.
    • 40'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Линдберг Маркус из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Линдберг Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Геммер Йонас
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Видовре: 31%.
    • 34'
      Якобсен Кристиан II тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 34'
      Якобсен Кристиан II из команды Видовре заходит слишком далеко, он валит Расмуссен Кристиан.
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Линдберг Маркус выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 33'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 33'
      Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 32'
      Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Спельманн Мартин наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Видовре: 30%.
    • 30'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Свенссон Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Видовре контролирует мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Линдберг Маркус из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Видовре: 31%.
    • 24'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 23'
      Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 23'
      Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Камили Лирим из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Видовре: 31%.
    • 20'
      Стендеруп Даниэль из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Линдберг Маркус из команды Видовре в офсайде
    • 19'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Philip Rejnhold нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Видовре начинает контратаку
    • 18'
      Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 18'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Хардер Конрад наказан за толчок Якобсен Кристиан II
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Видовре: 30%.
    • 15'
      Киилерик Мальте из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Киилерик Мальте успешно блокирует удар.
    • 14'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ahmed Iljazovski выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 12'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Видовре: 41%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 10'
      Шанс! Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 10'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 9'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 9'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 8'
      Видовре контролирует мяч.
    • 8'
      Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Линдберг Маркус из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 7'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 6'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Видовре контролирует мяч.
    • 5'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Видовре: 46%.
    • 5'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 4'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Линдберг Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Линдберг Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 3'
      Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Filip Djukic ошибается в защите.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Видовре начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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