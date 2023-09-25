Тур: 9. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Sandi Putros
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан
40' Желтая карточкаMatti Olsen
58' Желтая карточкаPhilip Reinhold
77' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
77' Желтая карточкаХэй Лукас
80' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
90' Желтая карточкаMagnus Fredslund
90'+7
Ход матча
34'
40'
58'
77'
77'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
712 Количество передач 357
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Видовре
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.44
|Нуама Эрнест
|4
|0.44
|Тверсков Йеппе
|2
|0.22
|Фресе Мартин
|2
|0.22
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.22
|Осман Ибрагим
|1
|0.11
|Хансен Киан
|1
|0.11
|Антман Оливер
|1
|0.11
|Нагало Адамо
|1
|0.11
|Доржелес Марио
|1
|0.11
|Хардер Конрад
|1
|0.11
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.22
|Andreas Smed
|1
|0.11
|Камили Лирим
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Геертсен Николай
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Видовре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
8
0
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Видовре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
12
2
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
20
3
5 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
33%
31-45
4
20%
1
33%
46-60
4
20%
1
33%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0 Норшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Норшелланн 5:1
Видовре
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5
Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0
Результаты матчей
Норшелланн
Видовре
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
41
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
63
18
54
27
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3