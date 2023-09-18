Тур: 1.
1:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
26'
1:0
30'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
13
Атшу
Франко
10
Джасим
Али
11
Тарик
Хумам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Атшу ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джасим АлиНападающий
-
11 Тарик ХумамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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24 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Qahtan Chathir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
91 Nilson IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Юсефи АрияЗащитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
-
81 Шекари РезаПолузащитник
-
80 Саршох АршияПолузащитник
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джасим Али
|1
|1
|Атшу Франко
|0
|0
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1
Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Дахук 0:0 Аль-Гедуд - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Майсан 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:3 Карбалаа - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Наджаф - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Касим 3:4 Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 1:0
Сепахан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2
Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Сорхпоошан Пакдашт 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0 Сепахан - Зоб Ахан 2:1 Фулад Хузестан - Сепахан 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|2
|Аль-Шарджа
|Luan Pereira
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Нассаджи Мазандаран
|Vahid Mohammadzadeh
|1
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|1