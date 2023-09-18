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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Первый тайм: 35'
Сепахан
0'
1:0
26' Гол
Джасим Али
1:1
30' Гол
Горбани Мохаммад

Ход матча

26'
Джасим Али
(Атшу Франко)
1:0
30'
1:1
Горбани Мохаммад

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Кува Аль-Джавия
Ничья
Сепахан
4.50
3.45
2.18
Все Коэффициенты
20
Хамид
Мохаммед
25
Абдул-Амир
Саад
66
Mohammed
Al
Baqer
48
Ruslan
Hanoon
44
Hammoud
Mashaan
13
Атшу
Франко
14
Sampson
Eduku
8
Байеш
Ибрагим
77
Аль-Сарори
Ахмед
10
Джасим
Али
11
Тарик
Хумам
1
Ниазманд
Паям
58
Данешгар
Мохаммад
91
Nilson
IV
18
Закипур
Милад
9
Резаэян
Рамин
86
Mohammadjavad
Hosseinnejad
66
Горбани
Мохаммад
8
Карими
Мохаммад
10
Ахмадзаде
Фаршад
70
Моганлу
Шахрияр
5
Асади
Реза
Аль-Кува Аль-Джавия
4-4-2
Сепахан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джасим Али 1 1
Атшу Франко 0 0
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1
Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Дахук 0:0 Аль-Гедуд - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Майсан 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:3 Карбалаа - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Наджаф - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Касим 3:4 Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 1:0
Сепахан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2
Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Сорхпоошан Пакдашт 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0 Сепахан - Зоб Ахан 2:1 Фулад Хузестан - Сепахан 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сепахан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АГМК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
АГМК
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сепахан
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттихад Джидда
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Аль-Шарджа Luan Pereira 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Нассаджи Мазандаран Vahid Mohammadzadeh 1
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Кува Аль-Джавия
Ничья
Сепахан
4.50
3.45
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Сепахан онлайн

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Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан
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