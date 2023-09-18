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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Кува Аль-Джавия
2:2
Конец матча
Сепахан
0'
1:0
26' Гол
Джасим Али
1:1
30' Гол
Данешгар Мохаммад
37' Желтая карточка
Байеш Ибрагим
1:2
67' Гол
Горбани Мохаммад
2:2
88' Гол
Джасим Али
90' Желтая карточка
Nilson IV
90'+8

Ход матча

26'
Джасим Али
(Атшу Франко)
1:0
30'
1:1
Данешгар Мохаммад
(Nilson IV)
37'
Байеш Ибрагим
 
67'
1:2
Горбани Мохаммад
(Карими Мохаммад)
67'
 
Шекари Реза
Mohammadjavad Hosseinnejad
71'
Абдул-Рахим Моханнад
Sampson Eduku
 
71'
Ghaith Maaroufi
Аль-Сарори Ахмед
 
76'
Касим Мохаммед
Hammoud Mashaan
 
88'
Джасим Али
(Абдул-Рахим Моханнад)
2:2
90'
 
Nilson IV
90'
 
Юсефи Ария
Асади Реза
90'
 
Яздани Сиаваш Moghadam
Карими Мохаммад

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 430 Количество передач 361
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
20
Хамид
Мохаммед
25
Абдул-Амир
Саад
66
Mohammed
Al
Baqer
48
Ruslan
Hanoon
44
Hammoud
Mashaan
13
Атшу
Франко
14
Sampson
Eduku
8
Байеш
Ибрагим
77
Аль-Сарори
Ахмед
10
Джасим
Али
11
Тарик
Хумам
1
Ниазманд
Паям
58
Данешгар
Мохаммад
91
Nilson
IV
18
Закипур
Милад
9
Резаэян
Рамин
86
Mohammadjavad
Hosseinnejad
66
Горбани
Мохаммад
8
Карими
Мохаммад
10
Ахмадзаде
Фаршад
70
Моганлу
Шахрияр
5
Асади
Реза
Аль-Кува Аль-Джавия
4-4-2
Сепахан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джасим Али 2 2
Абдул-Рахим Моханнад 0 0
Атшу Франко 0 0
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данешгар Мохаммад 1 1
Горбани Мохаммад 1 1
Карими Мохаммад 0 0
Nilson IV 0 0

Карточки

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байеш Ибрагим 1 0
Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nilson IV 1 0

Результаты матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1
Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Дахук 0:0 Аль-Гедуд - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Майсан 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:3 Карбалаа - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Наджаф - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Касим 3:4 Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 1:0
Сепахан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2
Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Сорхпоошан Пакдашт 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0 Сепахан - Зоб Ахан 2:1 Фулад Хузестан - Сепахан 0:1

Результаты матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сепахан
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
АГМК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сепахан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Аль-Шарджа Бен Арби Мохамед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Ibrahim Bayesh получил желтую карточку от судьи
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