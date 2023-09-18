Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
1:0
26' ГолДжасим Али
1:1
30' ГолДанешгар Мохаммад
37' Желтая карточкаБайеш Ибрагим
1:2
67' ГолГорбани Мохаммад
2:2
88' ГолДжасим Али
90' Желтая карточкаNilson IV
90'+8
Ход матча
26'
1:0
30'
1:1
37'
67'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
430 Количество передач 361
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
13
Атшу
Франко
10
Джасим
Али
11
Тарик
Хумам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Атшу ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джасим АлиНападающий
-
11 Тарик ХумамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Qahtan Chathir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
91 Nilson IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Юсефи АрияЗащитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
-
81 Шекари РезаПолузащитник
-
80 Саршох АршияПолузащитник
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джасим Али
|2
|2
|Абдул-Рахим Моханнад
|0
|0
|Атшу Франко
|0
|0
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данешгар Мохаммад
|1
|1
|Горбани Мохаммад
|1
|1
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Nilson IV
|0
|0
Карточки
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байеш Ибрагим
|1
|0
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nilson IV
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1
Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Дахук 0:0 Аль-Гедуд - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Майсан 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:3 Карбалаа - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Наджаф - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Касим 3:4 Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 1:0
Сепахан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2
Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Сорхпоошан Пакдашт 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0 Сепахан - Зоб Ахан 2:1 Фулад Хузестан - Сепахан 0:1
Результаты матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Аль-Шарджа
|Бен Арби Мохамед
|1