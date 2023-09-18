Тур: 1.
2:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
11'
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
15
Кадеш
Хасан
70
Камара
Арун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Камара АрунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Боаке МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касымов Мирджалол
История личных встреч
Аль-Иттихад Джидда
АГМК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромариньо Рикардо
|1
|1
|Камара Арун
|1
|1
|Хамдалла Абдерразак
|0
|0
АГМК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Суарес
|1
|0.33
|Гиясов Хуршид
|1
|0.33
Карточки
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
АГМК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боаке Мартин
|0
|1
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1
АГМК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1
АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0 АГМК - Бухара 3:1 Турон - АГМК 1:1 АГМК - Андижан 2:1 АГМК - Кызылкум 4:0 АГМК - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - АГМК 2:0 АГМК - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - АГМК 2:2 Олимпик Ташкент - АГМК 0:1
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
АГМК
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттихад Джидда
АГМК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|2
|Аль-Шарджа
|Luan Pereira
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Нассаджи Мазандаран
|Vahid Mohammadzadeh
|1
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|1