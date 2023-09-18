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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Иттихад Джидда
2:0
Первый тайм: 34'
АГМК
0'
1:0
11' Гол
Камара Арун
2:0
15' Гол
Ромариньо Рикардо

Ход матча

11'
Камара Арун
(Хамдалла Абдерразак)
1:0
15'
Ромариньо Рикардо
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттихад Джидда
Ничья
АГМК
1.28
6.30
41.00
Все Коэффициенты
1
Аль-Маюф
Абдулла
4
Хавсави
Омар
20
Шарахили
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
13
Аль-Шанкити
Муханнад
28
Бамсауд
Ахмед
70
Камара
Арун
7
Канте
Н'Голо
8
Фабиньо
Энрике
90
Ромариньо
Рикардо
99
Хамдалла
Абдерразак
1
Эргашев
Ботирали
3
Рахманов
Сардор
20
Тухтаходжаев
Ислом
5
Исмаилов
Анзур
22
Гадоев
Шохрух
7
Ахмадалиев
Дилшод
4
Mirjamol
Kasimov
17
Турсунов
Санжар
10
Гиясов
Хуршид
27
Боаке
Мартин
9
Рубен
Суарес
Аль-Иттихад Джидда
5-4-1
АГМК
4-4-2

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
АГМК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромариньо Рикардо 1 1
Камара Арун 1 1
Хамдалла Абдерразак 0 0
АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Суарес 1 0.33
Гиясов Хуршид 1 0.33

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боаке Мартин 0 1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1
АГМК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1
АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0 АГМК - Бухара 3:1 Турон - АГМК 1:1 АГМК - Андижан 2:1 АГМК - Кызылкум 4:0 АГМК - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - АГМК 2:0 АГМК - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - АГМК 2:2 Олимпик Ташкент - АГМК 0:1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
АГМК

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
АГМК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сепахан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АГМК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
АГМК
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сепахан
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттихад Джидда
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Аль-Шарджа Luan Pereira 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Нассаджи Мазандаран Vahid Mohammadzadeh 1
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттихад Джидда
Ничья
АГМК
1.28
6.30
41.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Иттихад Джидда 2:0 АГМК онлайн

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Аль-Иттихад Джидда
АГМК
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