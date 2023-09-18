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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Иттихад Джидда
3:0
Конец матча
АГМК
0'
1:0
11' Гол
Камара Арун
2:0
15' Гол
Ромариньо Рикардо
3:0
42' Пенальти
Ромариньо Рикардо
88' Желтая карточка
Bakhtiyorjon Kasymov
89' Желтая карточка
Фархан Султан
90'+5

Ход матча

11'
Камара Арун
(Хамдалла Абдерразак)
1:0
15'
Ромариньо Рикардо
2:0
42'
Ромариньо Рикардо
3:0
45'
Аль-Джамаан Салех
Хамдалла Абдерразак
 
46'
 
Siavash Haghnazari
Ахмадалиев Дилшод
63'
Фархан Султан
Хавсави Омар
 
63'
Фелипе Луис
Ромариньо Рикардо
 
72'
 
Рустамов Ойбек
Mirjamol Kasimov
72'
 
Мирахмадов Миржахон
Боаке Мартин
79'
Аль-Шамрани Фарах
Канте Н'Голо
 
79'
Аль-Сахафи Марван
Камара Арун
 
80'
 
Bakhtiyorjon Kasymov
Турсунов Санжар
84'
 
Комилов Акрамжон
Гадоев Шохрух
88'
 
Bakhtiyorjon Kasymov
89'
Фархан Султан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 658 Количество передач 428
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Аль-Маюф
Абдулла
4
Хавсави
Омар
20
Шарахили
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
13
Аль-Шанкити
Муханнад
28
Бамсауд
Ахмед
70
Камара
Арун
7
Канте
Н'Голо
8
Фабиньо
Энрике
90
Ромариньо
Рикардо
99
Хамдалла
Абдерразак
1
Эргашев
Ботирали
3
Рахманов
Сардор
20
Тухтаходжаев
Ислом
5
Исмаилов
Анзур
22
Гадоев
Шохрух
7
Ахмадалиев
Дилшод
4
Mirjamol
Kasimov
17
Турсунов
Санжар
10
Гиясов
Хуршид
27
Боаке
Мартин
9
Рубен
Суарес
Аль-Иттихад Джидда
5-4-1
АГМК
4-4-2

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
АГМК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромариньо Рикардо 2 (1) 2
Камара Арун 1 1
Хамдалла Абдерразак 0 0
АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Суарес 1 0.33
Гиясов Хуршид 1 0.33

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фархан Султан 1 0
АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боаке Мартин 0 1
Bakhtiyorjon Kasymov 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АГМК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Иттихад Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АГМК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1
АГМК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1
АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0 АГМК - Бухара 3:1 Турон - АГМК 1:1 АГМК - Андижан 2:1 АГМК - Кызылкум 4:0 АГМК - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - АГМК 2:0 АГМК - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - АГМК 2:2 Олимпик Ташкент - АГМК 0:1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
АГМК

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
АГМК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сепахан
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
АГМК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сепахан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Аль-Шарджа Бен Арби Мохамед 1
Весь список
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