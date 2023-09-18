Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
21
Халил
Мехди
11
Aref
Al
Haj
- Основной состав
-
21 Халил МехдиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Aref Al HajНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
70 Ahmed Shaira
-
-
Главный тренер: Ghazi Ghrairi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
История личных встреч
Аль-Фейсали Амман
Насаф
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1
Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Сахаб 1:0 Аль-Фейсали Амман - Акаба 1:2 Маан - Аль-Фейсали Амман 3:3 Аль-Фейсали Амман - Шабаб Аль-Ордон 3:1 Акаба - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 2:1
Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0
Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2 Кызылкум - Насаф 1:1 Бухара - Насаф 0:1 Насаф - Турон 2:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|2
|Аль-Шарджа
|Luan Pereira
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Нассаджи Мазандаран
|Vahid Mohammadzadeh
|1
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|1