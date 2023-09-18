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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Фейсали Амман
0:0
Первый тайм: 35'
Насаф
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Насаф
2.85
3.30
3.15
Все Коэффициенты
21
Халил
Мехди
77
Mohammad
Al
Kloub
19
Ясин
Анас
Бани
30
Хаир
Алла
Моханнад
17
Аль-Аджалин
Салем
14
Nizar
Al
Rashdan
6
Obeida
Al
Samarneh
22
Khaled
Zakaria
Eid
11
Aref
Al
Haj
99
Rafik
Kamergi
7
Amin
Farid
Mohammad
Al
Shanaineh
35
Нематов
Абдувохид
28
Мухаммадиев
Шухрат
II
5
Гайбуллаев
Голиб
92
Эшмурадов
Умар
34
Насруллаев
Шерзод
7
Мозговой
Акмал
9
Сиддиков
Жавохир
17
Нуруллоев
Сухроб
18
Абдурахимов
Бахрам
77
Бозоров
Ойбек
19
Матеуш
Галиану
Аль-Фейсали Амман
4-3-3
Насаф
4-1-4-1

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Насаф

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА(
5:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1
Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Сахаб 1:0 Аль-Фейсали Амман - Акаба 1:2 Маан - Аль-Фейсали Амман 3:3 Аль-Фейсали Амман - Шабаб Аль-Ордон 3:1 Акаба - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 2:1
Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0
Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2 Кызылкум - Насаф 1:1 Бухара - Насаф 0:1 Насаф - Турон 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Фейсали Амман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Шарджа
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейсали Амман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Шарджа
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Насаф
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Шарджа
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Фейсали Амман
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Аль-Шарджа Luan Pereira 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Нассаджи Мазандаран Vahid Mohammadzadeh 1
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Насаф
2.85
3.30
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Фейсали Амман 0:0 Насаф онлайн

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Аль-Фейсали Амман
Насаф
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