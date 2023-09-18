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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Фейсали Амман
0:1
Конец матча
Насаф

Ход матча

46'
Mohammad Ahmad Suleimanan Aleikish
Rafik Kamergi
 
46'
 
Джигаури Джамбул
Абдурахимов Бахрам
65'
 
Амонов Азизбек
Нуруллоев Сухроб
65'
 
Станоевич Марко
Сиддиков Жавохир
66'
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani
Aref Al Haj
 
78'
 
Aбдурахматов Зафармурод
Матеуш Галиану
80'
Hatem Al Rushadi
Amin Farid Mohammad Al Shanaineh
 
87'
 
Нарзуллаев Дониёр
Бозоров Ойбек
90'
Ahmed Shaira
Nizar Al Rashdan
 
90'
0:1
Aбдурахматов Зафармурод
(Нарзуллаев Дониёр)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 279 Количество передач 506
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
21
Халил
Мехди
77
Mohammad
Al
Kloub
19
Ясин
Анас
Бани
30
Хаир
Алла
Моханнад
17
Аль-Аджалин
Салем
14
Nizar
Al
Rashdan
6
Obeida
Al
Samarneh
22
Khaled
Zakaria
Eid
11
Aref
Al
Haj
99
Rafik
Kamergi
7
Amin
Farid
Mohammad
Al
Shanaineh
35
Нематов
Абдувохид
28
Мухаммадиев
Шухрат
II
5
Гайбуллаев
Голиб
92
Эшмурадов
Умар
34
Насруллаев
Шерзод
7
Мозговой
Акмал
9
Сиддиков
Жавохир
17
Нуруллоев
Сухроб
18
Абдурахимов
Бахрам
77
Бозоров
Ойбек
19
Матеуш
Галиану
Аль-Фейсали Амман
4-3-3
Насаф
4-1-4-1

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Насаф

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА(
5:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aбдурахматов Зафармурод 1 1
Нарзуллаев Дониёр 0 0

Карточки

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Насаф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1
Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Сахаб 1:0 Аль-Фейсали Амман - Акаба 1:2 Маан - Аль-Фейсали Амман 3:3 Аль-Фейсали Амман - Шабаб Аль-Ордон 3:1 Акаба - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 2:1
Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0
Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2 Кызылкум - Насаф 1:1 Бухара - Насаф 0:1 Насаф - Турон 2:1

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
Насаф

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейсали Амман
Насаф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Шарджа
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Насаф
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Аль-Шарджа Бен Арби Мохамед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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