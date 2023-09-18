Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаОтавио Пауло
33' Желтая карточкаПлата Гонсало
33' Желтая карточкаКамара Усман V
51' Желтая карточкаМаджид Рашид
0:0
58' Не забитый пенальтиБунеджах Багдад
60' Желтая карточкаСальман Тарек
71' Желтая карточкаБен Арби Мохамед
90'+7
Ход матча
27'
33'
33'
51'
58'
0:0
60'
71'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
524 Количество передач 278
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хухи
Буалем
88
Урибе
Матеус
51
Афиф
Акрам
24
Маджид
Рашид
7
Кайо
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
-
51 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Ходер МусабПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маджид РашидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 КайоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Fahad HamadЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Салех СалемНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Mayed Muhsin
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Шарджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luan Pereira
|2
|0.67
|Абдулрахман Шахин
|1
|0.33
|Камара Усман V
|1
|0.33
|Кайо V
|1 (1)
|0.33
Карточки
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Отавио Пауло
|1
|0
Аль-Шарджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бен Арби Мохамед
|1
|0
|Маджид Рашид
|1
|0
|Камара Усман V
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4
Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Райян 2:0 СК Катар - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Вакра 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Садд - Аль-Сайлия 4:0 Аль-Садд - СК Катар 2:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0
Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль Батаех 3:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:3 Хор-Факкан - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Аджман 4:0
Результаты матчей
Аль-Садд
Аль-Шарджа
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Садд
Аль-Шарджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Аль-Шарджа
|Бен Арби Мохамед
|1