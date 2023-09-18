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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Садд
0:0
Конец матча
Аль-Шарджа
0'
27' Желтая карточка
Отавио Пауло
33' Желтая карточка
Плата Гонсало
33' Желтая карточка
Камара Усман V
51' Желтая карточка
Маджид Рашид
0:0
58' Не забитый пенальти
Бунеджах Багдад
60' Желтая карточка
Сальман Тарек
71' Желтая карточка
Бен Арби Мохамед
90'+7

Ход матча

27'
Отавио Пауло
 
33'
Плата Гонсало
 
33'
 
Камара Усман V
51'
 
Маджид Рашид
58'
Бунеджах Багдад
0:0
60'
Сальман Тарек
 
62'
 
Салех Альхасан
Abdelaziz Salim Ali
62'
 
Хассан Маджид
Majid Surour
71'
 
Бен Арби Мохамед
74'
 
Тальябуэ Себастьян
Кайо
79'
Асад Али
Аль-Хайдос Хассан
 
87'
Ходер Мусаб
Ро-Ро Педро Мигел
 
87'
 
Бавазир Халид
Бен Арби Мохамед
88'
Юссеф Юссеф
Бунеджах Багдад
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 524 Количество передач 278
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
16
Хухи
Буалем
6
Отавио
Пауло
10
Аль-Хайдос
Хассан
88
Урибе
Матеус
51
Афиф
Акрам
19
Плата
Гонсало
11
Бунеджах
Багдад
7
Ваад
Мохаммед
40
Аль-Хосани
Адель
19
Алдханхани
Халед
II
18
Abdulla
Ghanim
Juma
44
Манолас
Костас
15
Abdelaziz
Salim
Ali
30
Камара
Усман
V
6
Majid
Surour
24
Маджид
Рашид
11
Бен
Арби
Мохамед
10
Пьянич
Миралем
7
Кайо
V
Аль-Садд
4-3-3
Аль-Шарджа
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luan Pereira 2 0.67
Абдулрахман Шахин 1 0.33
Камара Усман V 1 0.33
Кайо V 1 (1) 0.33

Карточки

Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 1 0
Плата Гонсало 1 0
Отавио Пауло 1 0
Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Арби Мохамед 1 0
Маджид Рашид 1 0
Камара Усман V 1 0

Результаты матчей

Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4
Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Райян 2:0 СК Катар - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Вакра 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Садд - Аль-Сайлия 4:0 Аль-Садд - СК Катар 2:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0
Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль Батаех 3:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:3 Хор-Факкан - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Аджман 4:0

Результаты матчей

Аль-Садд
Аль-Шарджа

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Садд
Аль-Шарджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Шарджа
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Насаф
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Аль-Шарджа Бен Арби Мохамед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Камара Усман V получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Плата Гонсало получил желтую карточку от судьи
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    • 27'
      Отавио Пауло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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