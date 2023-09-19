Тур: 1.
0'
0:1
11' ГолЛаба Коджо
0:2
25' ГолАль-Балуши Халид
43' Желтая карточкаОтонне Куаме
62' Желтая карточкаАзмиддинов Шахзод
62' Желтая карточкаАль Балуши Мохаммед
0:3
67' ГолЛаба Коджо
Ход матча
11'
0:1
25'
0:2
43'
67'
0:3
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
10
Черан
Драган
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Мерк КимиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шацких Максим
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Джума СаидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Саид МансурНападающий
- Нападающий
-
90 Халфан ИссаНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Пахтакор
Аль-Айн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|1
|1
|Аль-Балуши Халид
|1
|1
|Мохаммед Бандар
|0
|0
Карточки
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отонне Куаме
|1
|0
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0
Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0 Турон - Пахтакор 0:1 АГМК - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Согдиана 2:1 Пахтакор - Кызылкум 3:1 Металлург Бекабад - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Навбахор 2:1
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1
Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 0:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Дибба Аль-Фуджайра 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Джазира 3:2 Аль-Дафра - Аль-Айн 1:4 Аль-Айн - Аджман 5:1 Аль Батаех - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Васль 1:1
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Кавасаки Фронтале
|Шмидт Жоау
|1