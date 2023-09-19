Мог Черан замкнуть на линии вратарской навес с правого фланга, чуть-чуть не дошёл до него мяч.

Азмиддинов толкнул в спину откинувшего мяч Аль Балуши, оба в итоге получили по жёлтой. За неспортивное поведение и затяжку времени соответственно.

Лаба принял передачу на правом краю штрафной и долго думал как отыграть Азмиддинова, подбирая ногу. В результате ушёл он слишком глубоко в лицевую, и не получился удар.

ГО-О-О-О-Л! Лаба, 0:3! Вроде как перекрывал Азмиддинов обзор и пространство Лабе, да и вратарь нормальную позицию занял. Но всё равно исхитрился Коджо с левого края штрафной нанести точный обводящий удар внешней стороной стопы в дальний угол!

Диёр подал два подряд угловых. Вначале вынесли за лицевую гости, а во втором случае сняли верх во вратарской и ликвидировали угрозу.

Жёстко, но в пределах правил действует Азмиддинов в обороне, оттеснив соперника корпусом на краю штрафной и выиграв борьбу за мяч.

В контратаке у центральной линии принял мяч Рахими, дошёл до штрафной и низом пробил рядом с дальней штангой.

Хороший по задумке пошёл пас в левый полуфланг к лицевой на Сайфиева, немного не успел он там к мячу.

Падает в штрафной гостей игрок "Пахтакора", а в ответной атаке также на газон ложится уже футболист "Аль-Айна". Оба раза молчит свисток судьи, задавая высокий уровень допустимой борьбы.

Неточный дальний удар от Рахими, но рикошет тут был, угловой.

После подачи от углового флажка в опорную блокируют на линии штрафной хозяева удар с лёта.

Быструю атаку завершил ударом с левого края штрафной в ближний угол Черан, мимо створа.

Вторая же половина встречи стартует по большей части с атак "Пахтакора". Дважды неплохие подачи с правого фланга приходят, и зарабатывают хозяева корнер.

Хамробеков прострелил справа, а Сайфиев набежал из глубины и пробил, но попал в партнёра.

Прошёл заброс вдоль правого полуфланга на Хамробекова, тот принял мяч, оставив за спиной защитников, вошёл в штрафную и хлёстко пробил в ближний угол. Рядом со штангой.

Диёр выполнил подачу от правого углового флажка, но на дальнем краю штрафной тянуться пришлось партнёрам к мячу. Слишком сильно, короче говоря, вышло.

Совершенно сумасшедший момент под занавес тайма! И просто чудом не отыгрывает один мяч "Пахтакор". Черан, кажется, по центру вёл борьбу с Отонне, от ноги которого срикошетило под ближнюю стойку. В героическом подкате сумел защитник гостей спасти команду, остановив мяч на "ленточке".

Свисток на перерыв. По такой игре тяжело будет отыграть два гола "Пахтакору", хотя впереди и вообще с мячом очень симпатично смотрится узбекистанский чемпион. "Аль-Айн" также производит впечатление достаточно сбалансированной команды, но, пожалуй, преимущество в два мяча не отражает реального положения сил на поле. Просто гости, прежде всего, были чуть увереннее и эффективнее в реализации.

43' А вот и первая жёлтая в матче. Отонне её получает.

40' Далеко за пределами штрафной играет на выходе Еиса, головой вынеся в аут.

39' Сфолил на своей половине Тургунбаев, а Мохаммед метров с 30 со штрафного решил пробить. Получилось очень прилично. Хоть и по центру, но с нахлёстом, и только кулаками Кувватов смог отбить.

37' К слову, "Аль-Айн" тоже особо в оборону не садится, и в этом могут быть шансы для хозяев. При игре на встречных курсах примерно равные возможности у обеих команд на данный момент.

36' Затяжная атака "Аль-Айна" завершается прострелом Надера с левого края штрафной на дальнюю штангу, где уже за лицевую выносит Сайфиев.

35' Неплохой прострел справа в исполнении Банашака. Почти удалось угловой заработать, и всё же только аут в итоге для узбекистанской команды.

34' Небольшая пауза в игре, а нам пока что дали повтор предыдущего эпизода. Мохаммед там красиво начал атаку гостей, выйдя из-под давления на правом краю обороны и выполнив точную передачу верхом вперёд.

32' Мог у "Аль-Айна" быстрый выход из обороны получиться, но встал на пути мяча Хамробеков ещё на своей половине. Аут в пользу команды из Эмиратов.

31' Сайфиев отмахнулся на бровке от Гамарры, гостям мяч достаётся.

30' Довольно опасный удар с правого края штрафной хозяев в дальний угол, мимо створа.

28' Вынужден "Пахтакор" раскрываться, из-за чего остаётся много пространства за спинами защитников на половине поля хозяев. "Аль-Айн" этим с удовольствием пользуется. Что-то похожее и с "Навбахором" вчера было пару раз, но быстро закрыли эту лавочку вице-чемпионы Узбекистана. Впрочем, в игре с "Аль-Хилялем" и сценарий матча другой был, и исходные составляющие.

25' ГО-О-О-О-Л! Аль-Балуши, 0:2!

После серии потерь с обеих сторон в центре поля мягко покатил выступивший теперь в роли ассистента Лаба на ход Аль-Балуши, который оставил за спиной защитников и показал голкиперу, что будет бить в свободный дальний угол, но поймал Кувватова на противоходе, пробив в ближний!

23' Тургунбаев пошёл в обводку перед чужой штрафной и заработал фол. Насименту нарушил правила.

22' Неплохой был момент у "Аль-Айна", под давлением пробил низом Лаба с правого края штрафной мимо дальнего угла.

21' Вновь кипер команды из Эмиратов в игре. Накрывает он мяч после очередного удара из опорной. Низом на этот раз мяч шёл.

20' Было пространство в центре штрафной "Аль-Айна" после скидки головой, не успели там зацепиться игроки группы атаки.

19' Да и ничего страшного! Из-за пределов штрафной плотный удар получается под перекладину, не без труда с ним справляется Еиса.

18' Между тем, довольно ожидаемо перехватил "Пахтакор" инициативу после пропущенного мяча. Однако близко к своим воротам на регулярной основе пока что не подпускают соперника гости.

17' К слову про вратаря "Аль-Айна", сразу после забитого мяча что-то очень активно объяснял Еисе главный тренер гостей. Любопытный момент.

15' Алиджанов со стандарта высоко навесил к линии штрафной, а подбор удался партнёрам на левой бровке. После этого пошла подача, которую замкнул ударом головой по центру Черан. Кипер гостей был на месте и мяч зафиксировал.

13' Очень эмоциональное сейчас было выяснение отношений между командами, связанное с тем, что не зафиксировал судья игру рукой со стороны Аль-Балуши на своей половине поля. Ну, показалось, что акцентированного движения по крайней мере там не было. Но неоднозначный эпизод.

11' ГО-О-О-О-Л! Лаба, 0:1!

Опережает Коджо Турсунова во вратарской и в касание замыкает прострел Мохаммеда с правого фланга, точно пробив под ближнюю стойку!

10' Банашак здорово продавил Отонне на правом краю атаки, и всё же обострить не дал ему защитник гостей. Только ещё один аут в пользу "Пахтакора".

9' После потери гостей вводит Алиджанов мяч из-за боковой в центре поля, но недолго владение у "Пахтакора" сохраняется.

7' Гамарра навесил от левого углового флажка к центру штрафной, а Хашеми выиграл там верх, но пробил головой выше створа.

6' Лаба на линии вратарской замкнул прострел с левого края штрафной, в борьбе одним касанием с рикошетом пробив выше перекладины.

5' Рахими открылся у левой границы штрафной хозяев под передачу с фланга, которая получилась слишком сильной, удар от ворот.

4' Хорошую атаку развернула узбекистанская команда левым флангом, после чего был сделан заброс к дальнему краю штрафной. Там Тургунбаев старался за мяч зацепиться, но отзащищались игроки "Аль-Айна".

3' А вот и первый удар по воротам "львов". Но несильным и по центру он получается, забирает мяч Кувватов.

1' Неплохо контролировали мяч в дебюте встречи гости, но по большей части в середине поля. "Пахтакор" же поддавливал соперника у центральной линии и на чужой половине.