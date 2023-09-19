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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Пахтакор
0:3
Второй тайм: 70'
Аль-Айн
0'
0:1
11' Гол
Лаба Коджо
0:2
25' Гол
Аль-Балуши Халид
43' Желтая карточка
Отонне Куаме
62' Желтая карточка
Азмиддинов Шахзод
62' Желтая карточка
Аль Балуши Мохаммед
0:3
67' Гол
Лаба Коджо
68' Желтая карточка

Ход матча

11'
0:1
Лаба Коджо
(Мохаммед Бандар)
25'
0:2
Аль-Балуши Халид
(Лаба Коджо)
43'
 
Отонне Куаме
46'
 
Аль Балуши Мохаммед
Аль-Балуши Халид
46'
Азмиддинов Шахзод
Турсунов Достонбек
 
59'
Холдорхонов Пулатхужа
Диёр Холматов
 
62'
Азмиддинов Шахзод
 
62'
 
Аль Балуши Мохаммед
64'
 
Валид Фалах
Надер Яхья
67'
0:3
Лаба Коджо
68'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Аль-Айн
41.66
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9.42
Реклама, olimp.bet
3.10
Все Коэффициенты
35
Кувватов
Санджар
3
Алиджанов
Хожиакбар
4
Турсунов
Достонбек
30
Стенворден
Маттью
34
Сайфиев
Фаррух
7
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
8
Тургунбаев
Азизбек
10
Черан
Драган
28
Диёр
Холматов
19
Банашак
Пшемислав
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
5
Пак
Ен-У
6
Надер
Яхья
10
Гамарра
Алехандро
18
Аль-Балуши
Халид
21
Рахими
Суфиане
9
Лаба
Коджо
Пахтакор
4-2-3-1
Аль-Айн
4-2-3-1

История личных встреч

Пахтакор
Аль-Айн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
3:2
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 1 1
Аль-Балуши Халид 1 1
Мохаммед Бандар 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отонне Куаме 1 0

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0
Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0 Турон - Пахтакор 0:1 АГМК - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Согдиана 2:1 Пахтакор - Кызылкум 3:1 Металлург Бекабад - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Навбахор 2:1
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1
Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 0:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Дибба Аль-Фуджайра 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Джазира 3:2 Аль-Дафра - Аль-Айн 1:4 Аль-Айн - Аджман 5:1 Аль Батаех - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Васль 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахал
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Айн
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пахтакор
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахал
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Кавасаки Фронтале Шмидт Жоау 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    68'
    Алиджанов у бровки сфолил на Насименту, жёлтая.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-Л! Лаба, 0:3!
    Вроде как перекрывал Азмиддинов обзор и пространство Лабе, да и вратарь нормальную позицию занял. Но всё равно исхитрился Коджо с левого края штрафной нанести точный обводящий удар внешней стороной стопы в дальний угол!
  • 65'
    Лаба принял передачу на правом краю штрафной и долго думал как отыграть Азмиддинова, подбирая ногу. В результате ушёл он слишком глубоко в лицевую, и не получился удар.
  • Замена
    64'
    И вторая замена у "Аль-Айна". Валид вместо Надера.
  • Желтая карточка
    62'
    Азмиддинов толкнул в спину откинувшего мяч Аль Балуши, оба в итоге получили по жёлтой. За неспортивное поведение и затяжку времени соответственно.
  • 60'
    Мог Черан замкнуть на линии вратарской навес с правого фланга, чуть-чуть не дошёл до него мяч.
  • Замена
    59'
    Вторая замена у "Пахтакора". Холдорхонов вместо Диёра.
  • 59'
    Быструю атаку завершил ударом с левого края штрафной в ближний угол Черан, мимо створа.
  • Угловой
    58'
    После подачи от углового флажка в опорную блокируют на линии штрафной хозяева удар с лёта.
  • 57'
    Неточный дальний удар от Рахими, но рикошет тут был, угловой.
  • 56'
    Падает в штрафной гостей игрок "Пахтакора", а в ответной атаке также на газон ложится уже футболист "Аль-Айна". Оба раза молчит свисток судьи, задавая высокий уровень допустимой борьбы.
  • 54'
    Хороший по задумке пошёл пас в левый полуфланг к лицевой на Сайфиева, немного не успел он там к мячу.
  • 53'
    В контратаке у центральной линии принял мяч Рахими, дошёл до штрафной и низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 51'
    Жёстко, но в пределах правил действует Азмиддинов в обороне, оттеснив соперника корпусом на краю штрафной и выиграв борьбу за мяч.
  • Угловой
    49'
    Диёр подал два подряд угловых. Вначале вынесли за лицевую гости, а во втором случае сняли верх во вратарской и ликвидировали угрозу.
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    • 47'
      Вторая же половина встречи стартует по большей части с атак "Пахтакора". Дважды неплохие подачи с правого фланга приходят, и зарабатывают хозяева корнер.
    • Замена
      46'
      И Мохаммед Аль Балуши вместо Халида Аль-Балуши выходит у "Аль-Айна".
    • Замена
      46'
      Первая замена у "Пахтакора" в перерыве. Азмиддинов вместо Турсунова.
    • Второй тайм начался
      Стартовал второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. По такой игре тяжело будет отыграть два гола "Пахтакору", хотя впереди и вообще с мячом очень симпатично смотрится узбекистанский чемпион. "Аль-Айн" также производит впечатление достаточно сбалансированной команды, но, пожалуй, преимущество в два мяча не отражает реального положения сил на поле. Просто гости, прежде всего, были чуть увереннее и эффективнее в реализации.
    • Опасный момент
      45'
      Совершенно сумасшедший момент под занавес тайма! И просто чудом не отыгрывает один мяч "Пахтакор". Черан, кажется, по центру вёл борьбу с Отонне, от ноги которого срикошетило под ближнюю стойку. В героическом подкате сумел защитник гостей спасти команду, остановив мяч на "ленточке".
    • Угловой
      45'
      Диёр выполнил подачу от правого углового флажка, но на дальнем краю штрафной тянуться пришлось партнёрам к мячу. Слишком сильно, короче говоря, вышло.
    • 45'
      Прошёл заброс вдоль правого полуфланга на Хамробекова, тот принял мяч, оставив за спиной защитников, вошёл в штрафную и хлёстко пробил в ближний угол. Рядом со штангой.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено.
    • 44'
      Хамробеков прострелил справа, а Сайфиев набежал из глубины и пробил, но попал в партнёра.
    • Желтая карточка
      43'
      А вот и первая жёлтая в матче. Отонне её получает.
    • 40'
      Далеко за пределами штрафной играет на выходе Еиса, головой вынеся в аут.
    • 39'
      Сфолил на своей половине Тургунбаев, а Мохаммед метров с 30 со штрафного решил пробить. Получилось очень прилично. Хоть и по центру, но с нахлёстом, и только кулаками Кувватов смог отбить.
    • 37'
      К слову, "Аль-Айн" тоже особо в оборону не садится, и в этом могут быть шансы для хозяев. При игре на встречных курсах примерно равные возможности у обеих команд на данный момент.
    • 36'
      Затяжная атака "Аль-Айна" завершается прострелом Надера с левого края штрафной на дальнюю штангу, где уже за лицевую выносит Сайфиев.
    • 35'
      Неплохой прострел справа в исполнении Банашака. Почти удалось угловой заработать, и всё же только аут в итоге для узбекистанской команды.
    • 34'
      Небольшая пауза в игре, а нам пока что дали повтор предыдущего эпизода. Мохаммед там красиво начал атаку гостей, выйдя из-под давления на правом краю обороны и выполнив точную передачу верхом вперёд.
    • 32'
      Мог у "Аль-Айна" быстрый выход из обороны получиться, но встал на пути мяча Хамробеков ещё на своей половине. Аут в пользу команды из Эмиратов.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сайфиев отмахнулся на бровке от Гамарры, гостям мяч достаётся.
    • 30'
      Довольно опасный удар с правого края штрафной хозяев в дальний угол, мимо створа.
    • 28'
      Вынужден "Пахтакор" раскрываться, из-за чего остаётся много пространства за спинами защитников на половине поля хозяев. "Аль-Айн" этим с удовольствием пользуется. Что-то похожее и с "Навбахором" вчера было пару раз, но быстро закрыли эту лавочку вице-чемпионы Узбекистана. Впрочем, в игре с "Аль-Хилялем" и сценарий матча другой был, и исходные составляющие.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-Л! Аль-Балуши, 0:2!
      После серии потерь с обеих сторон в центре поля мягко покатил выступивший теперь в роли ассистента Лаба на ход Аль-Балуши, который оставил за спиной защитников и показал голкиперу, что будет бить в свободный дальний угол, но поймал Кувватова на противоходе, пробив в ближний!
    • Фол, нарушение
      23'
      Тургунбаев пошёл в обводку перед чужой штрафной и заработал фол. Насименту нарушил правила.
    • 22'
      Неплохой был момент у "Аль-Айна", под давлением пробил низом Лаба с правого края штрафной мимо дальнего угла.
    • 21'
      Вновь кипер команды из Эмиратов в игре. Накрывает он мяч после очередного удара из опорной. Низом на этот раз мяч шёл.
    • 20'
      Было пространство в центре штрафной "Аль-Айна" после скидки головой, не успели там зацепиться игроки группы атаки.
    • Опасный момент
      19'
      Да и ничего страшного! Из-за пределов штрафной плотный удар получается под перекладину, не без труда с ним справляется Еиса.
    • 18'
      Между тем, довольно ожидаемо перехватил "Пахтакор" инициативу после пропущенного мяча. Однако близко к своим воротам на регулярной основе пока что не подпускают соперника гости.
    • 17'
      К слову про вратаря "Аль-Айна", сразу после забитого мяча что-то очень активно объяснял Еисе главный тренер гостей. Любопытный момент.
    • 15'
      Алиджанов со стандарта высоко навесил к линии штрафной, а подбор удался партнёрам на левой бровке. После этого пошла подача, которую замкнул ударом головой по центру Черан. Кипер гостей был на месте и мяч зафиксировал.
    • 13'
      Очень эмоциональное сейчас было выяснение отношений между командами, связанное с тем, что не зафиксировал судья игру рукой со стороны Аль-Балуши на своей половине поля. Ну, показалось, что акцентированного движения по крайней мере там не было. Но неоднозначный эпизод.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-Л! Лаба, 0:1!
      Опережает Коджо Турсунова во вратарской и в касание замыкает прострел Мохаммеда с правого фланга, точно пробив под ближнюю стойку!
    • 10'
      Банашак здорово продавил Отонне на правом краю атаки, и всё же обострить не дал ему защитник гостей. Только ещё один аут в пользу "Пахтакора".
    • 9'
      После потери гостей вводит Алиджанов мяч из-за боковой в центре поля, но недолго владение у "Пахтакора" сохраняется.
    • Угловой
      7'
      Гамарра навесил от левого углового флажка к центру штрафной, а Хашеми выиграл там верх, но пробил головой выше створа.
    • 6'
      Лаба на линии вратарской замкнул прострел с левого края штрафной, в борьбе одним касанием с рикошетом пробив выше перекладины.
    • 5'
      Рахими открылся у левой границы штрафной хозяев под передачу с фланга, которая получилась слишком сильной, удар от ворот.
    • 4'
      Хорошую атаку развернула узбекистанская команда левым флангом, после чего был сделан заброс к дальнему краю штрафной. Там Тургунбаев старался за мяч зацепиться, но отзащищались игроки "Аль-Айна".
    • 3'
      А вот и первый удар по воротам "львов". Но несильным и по центру он получается, забирает мяч Кувватов.
    • 1'
      Неплохо контролировали мяч в дебюте встречи гости, но по большей части в середине поля. "Пахтакор" же поддавливал соперника у центральной линии и на чужой половине.
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на матч 1-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором чемпион Узбекистана "Пахтакор" примет серебряного призёра чемпионата ОАЭ "Аль-Айн". Рассудит команды Ко Юн Цин из Южной Кореи. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
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      Пахтакор
      Ничья
      Аль-Айн
      41.66
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      9.42
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      3.10
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