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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Ахал
1:0
Конец матча
Аль-Фейха
0'
40' Желтая карточка
Аль-Рашиди Мохер
1:0
51' Гол
Тагаев Эльман
52' Желтая карточка
Тагаев Эльман
90' Желтая карточка
Dayanch Meredov
90'+11

Ход матча

40'
 
Аль-Рашиди Мохер
51'
Тагаев Эльман
(Hakmuhamed Bashimov)
1:0
52'
Тагаев Эльман
 
58'
Диниев Мейлис
Gurban Annayev
 
58'
Begench Mamiyew
Alibek Abdurakhmanov
 
61'
 
Аль-Халаф Осама
Аль-Кайдхи Моханад
61'
 
Зидан Сауд
Аль-Сафари Абдулрахман
75'
 
Аль-Каби Халид
Оньекуру Генри
79'
Salim Umarow
Adylbek Rawsanow
 
79'
Гошшанов Мовламберди
Yazgylyc Gurbanow
 
86'
 
Ali Al Jubaya
Маджраши Мохаммед Яхья
88'
Dayanch Meredov
Тагаев Эльман
 
90'
Dayanch Meredov
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 408 Количество передач 532
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
96
Джапаров
Рахат
5
Hakmuhamed
Bashimov
3
Союнов
Шохрат
71
Гелдиев
Ата
19
Турсунов
Фуркат
8
Adylbek
Rawsanow
98
Dovran
Hojamammedov
30
Alibek
Abdurakhmanov
10
Тагаев
Эльман
27
Yazgylyc
Gurbanow
9
Gurban
Annayev
28
Ahmed
Ali
Al
Kassar
22
Аль-Бакави
Мохаммед
2
Аль-Рашиди
Мохер
98
Аль-Кайдхи
Моханад
3
Конан
Гислен
13
Цимирот
Гойко
7
Оньекуру
Генри
37
Рикардо
Риллер
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
17
Сакала
Фэшн
19
Маджраши
Мохаммед
Яхья
Ахал
4-2-3-1
Аль-Фейха
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 1 1
Hakmuhamed Bashimov 0 0
Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 1 0
Dayanch Meredov 1 0
Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 1 0

Результаты матчей

Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейха
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейха
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ахал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2
Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2 Ахал - Копетдаг 1:1 Шагадам - Ахал 2:4 Энергетик Мары - Ахал 1:5 Небитчи - Ахал 0:1 Ашхабад - Ахал 0:3 Ахал - Мерв 2:0
Аль-Фейха
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Батин - Аль-Фейха 0:0 Аль-Фейха - Аль-Фатех 3:0 Аль-Таи - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фейха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 1:1

Результаты матчей

Ахал
Аль-Фейха

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ахал
Аль-Фейха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Mokher Alrashidi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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