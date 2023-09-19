Тур: 1.
0'
40' Желтая карточкаАль-Рашиди Мохер
1:0
51' ГолТагаев Эльман
52' Желтая карточкаТагаев Эльман
90' Желтая карточкаDayanch Meredov
90'+11
Ход матча
40'
51'
52'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
408 Количество передач 532
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
71
Гелдиев
Ата
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Гелдиев АтаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Salim Umarow
-
-
Главный тренер: Rovsan Muhadov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сакала ФэшнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакави ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Кааби РаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рашович Вук
Бомбардиры внутри турнира
Ахал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагаев Эльман
|1
|1
|Hakmuhamed Bashimov
|0
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ахал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагаев Эльман
|1
|0
|Dayanch Meredov
|1
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|1
|0
Результаты матчей
Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейха
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейха
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ахал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2
Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2 Ахал - Копетдаг 1:1 Шагадам - Ахал 2:4 Энергетик Мары - Ахал 1:5 Небитчи - Ахал 0:1 Ашхабад - Ахал 0:3 Ахал - Мерв 2:0
Аль-Фейха
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Батин - Аль-Фейха 0:0 Аль-Фейха - Аль-Фатех 3:0 Аль-Таи - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фейха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Результаты матчей
Ахал
Аль-Фейха
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ахал
Аль-Фейха
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|1